James Rodríguez podría regresar al fútbol europeo: nuevo interés surge desde el 'viejo continente'

James Rodríguez estaría pensando en comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva. El zurdo, quien no ha venido siendo convocado por el Sao Paulo en los últimos encuentros, podría tener una nueva etapa en el fútbol europeo.

Según informa 'Globo Esporte', el equipo que buscaría hacerse con los servicios del '10' sería el Besiktas, de Turquía, equipo que estaría al pendiente de su situación actual con el 'tricolor'.

Igualmente, en el medio citado previamente aseguran que el club turco ya habría buscado tener contactos con los representantes del colombiano, desde hace varios días. Sin embargo, los dirigentes del equipo que juega en el estadio Morumbí, no han confirmado que haya llegado alguna propuesta formal de cara a que Rodríguez Rubio abandone el plantel.

Cabe destacar que el mercado de transferencias en Turquía finaliza hasta el 9 de febrero, bajo este panorama, aún hay tiempo para que tanto los directivos del Besiktas, como los del Sao Paulo, se pongan de acuerdo, en dado caso de que avance la negociación.

Según comunica 'Globo Esporte', el cucuteño nunca cumplió con las expectativas puestas en él, pues en varias ocasiones estuvo entrenando bajo restricciones debido a ciertas lesiones que hasta llegaron a alejarlo de los terrenos de juego. Por otro lado, recalcaron que ni siquiera ha llegado a debutar en la actual temporada en el Campeonato Paulista, torneo que ya tiene cuatro jornadas jugadas.

Cabe resaltar que a finales del año 2023, el jugador, con declaraciones que causaron cierta polémica en el Sao Paulo, puso en duda su continuidad, pues aseguró que solo Dios sabe si es que cambiará de aires o no.

“En el fútbol todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro, solo Dios sabe. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que sucederá en el 2024”, dijo el volante creativo en aquella ocasión.

De igual manera, según informó 'Globo Esporte', el jugador tendría una gran incomodidad debido a la falta de minutos y frecuencia a la hora de ser parte del once inicial. Sumado a ello, comentan que es probable que Sao Paulo deba algunos pagos al futbolista, cosa que sería otro de los motivos por los que se habrían generado fricciones entre ambas partes.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Sao Paulo Oficial

¿Qué dijo Rui Costa, ejecutivo del Sao Paulo, sobre James Rodríguez?

Recientemente, Rui Costa habló sobre James Rodríguez y dio duras declaraciones respecto a la actualidad del jugador colombiano.

"James se adaptará a Sao Paulo. Necesita adaptarse a Sao Paulo, como Lucas se adaptó a Sao Paulo y como todos los atletas que llegan se adaptan a Sao Paulo, por principio, porque nadie es más grande que Sao Paulo".