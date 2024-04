James Rodríguez tiene fecha de regreso a las canchas con Sao Paulo: en Brasil lo revelaron

James Rodríguez ha tenido una temporada llena de altibajos con Sao Paulo. Así como ha firmado partidos para el olvido, también ha sabido destacarse, siendo figura y demostrando por qué es un 'crack'. Sin embargo, en medio de esa situación, lo que no ha desaparecido, infortunadamente, son las constantes lesiones. Una de ellas se presentó en las últimas semanas, complicando todo.

Según se conoció, en su momento, tuvo una lesión muscular. Esto le impidió estar en los encuentros frente a Flamengo, en la derrota 1-2, y contra Atlético Goianiense, en la victoria 3-0. Además, no fue convocado para el partido de este jueves 25 de abril, con Barcelona de Ecuador, por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Sin embargo, la espera para el colombiano estaría llegando a su final.

"James Rodríguez se está recuperando a la perfección de su molestia física y el nivel de preocupación es menor. Se encuentra atendiendo su lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, pero ya se espera que esté disponible a finales de este mes (abril)", informó el portal deportivo brasileño, 'Globo Esporte'. Así las cosas podría estar para el encuentro del próximo lunes 29 de abril.

Para dicha fecha, Sao Paulo medirá fuerzas con Palmeiras, en una nueva jornada del Brasileirao. Eso sí, todo dependerá también de la decisión que tome el entrenador Luis Zubeldía, que recién se hizo cargo y tomó las riendas del 'tricolor', tras la salida de Thiago Carpini. Al respecto y su situación con las lesiones, James Rodríguez se pronunció en un en vivo en Twitch, reciéntemente.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Sao Paulo, en acción de juego en la Copa Libertadores 2024 Getty Images

"No crean todo lo que dicen por ahí. La prensa, no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma. Bueno, muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro (risas)", señaló el futbolista colombiano. Y es que, según expresó, la molestia que presentó, se dio en medio de un entrenamiento con el club.

¿Cuál fue el último partido de James Rodríguez con Sao Paulo?

El pasado sábado 13 de abril, en la derrota 1-2 contra Fortaleza, en el estadio Morumbi, el mediocampista colombiano empezó en el banco de suplentes, pero tuvo su oportunidad. Al minuto 59, ingresó a la cancha, en reemplazo de Giuliano Galoppo. Allí, creó unas cuantas chances de peligro, las cuales no prosperaron ni terminaron en gol para el conjunto brasileño.