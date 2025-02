¿James Rodríguez y el Club León, perjudicados por América?; polémico gol fue validado

Este miércoles 19 de febrero, el Club León, de la mano deJames Rodríguez, visitó a América de México, por el duelo correspondiente a la novena jornada de la Liga MX.

Sin embargo, lo que sería espectáculo y puro fútbol, desde muy temprano fue polémica, ya que a las 'águilas' les validaron un gol, que presuntamente debía ser sancionado por fuera de lugar; esto según lo ciñen las reglas actualizadas de la FIFA.

Y es que, durante la acción que terminó en anotación, Brian Rodríguez intervino de manera directa. Estando en fuera de lugar, el atacante de América fue a buscar la pelota; eso sí, como lo muestran las imágenes, no llegó a tocarla.

CLARÍSIMO FUERA DE LUGAR



Todo el tiempo el jugador americanista está en posición incorrecta.



El VAR rápidamente validó la jugada y se reanudó el juego.



Primer error a favor del América, esto debería ir 0-0 pic.twitter.com/AtoT68k9Vf — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) February 20, 2025

De todas maneras, según lo afirman las reglas actualizadas de la FIFA, ya no solo es offside para el que toca el balón, sino que también para quien participa; ir en busca del esférico, estando adelantado, ya da para invalidar la acción, independiente a que no se toca el balón.

Publicidad

En redes sociales varios afirmaron que no hay polémica, debido a que el futbolista americano ni roza el balón. No obstante, también hay otros que enfatizan en el hecho de que no es necesario tocar la pelota para invalidar la jugada; con el solo hecho de ir a disputar el esférico, es más que suficiente.

Ya quieren empezar a hacer polémica jajaja. Bryan no toca el balón, busquen el ángulo que quieran. Gol legítimo!!! — AzulCrema 💙🦅💛 (@AzulCrema014) February 20, 2025

Al final, el juez central validó la anotación, con la que las 'águilas' se montó en el marcador. Pero la alegría no duró mucho, pues James Rodríguez igualó el encuentro con golazo.