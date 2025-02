James Rodríguez y la sombra de la Selección Colombia lo persigue en la Liga MX

James Rodríguez es toda una estrella en la Liga MX. Los hinchas del León y de los otros clubes han mostrado su cariño y admiración hacia el '10' desde el primer día, y en cada lugar al que va causa sensación. Eso fue lo que le aconteció al cucuteño en el más reciente partido de las 'fieras' en el rentado azteca frente al Mazatlán.

Rodríguez Rubio no vio actividad con su equipo en el estadio El Encanto, en juego válido por la quinta jornada del balompié de aquel país; no obstante, se mostró atento desde el banco de suplentes y agradeciendo a cada muestra de afecto por parte de la afición. Fue tanto el alboroto que parecía que el exReal Madrid estaba en pleno juego de la Selección Colombia ya que los seguidores no paraban de lanzarle camisetas de la 'tricolor'.

De forma muy amable, James David fue firmando una a una las casacas de la 'tricolor', mientras en las tribunas los hinchas no paraban de pronunciar su nombre para que le estampara su autógrafo. Muy paciente se le observó a la actual figura del León con los fanáticos, a la par que las cámaras captaban en video todo lo acontecido.

James Rodriguez, jugador del León en partido contra Mazatlán. /Getty Images

Pero no solo fueron camisetas de la Selección Colombia la que le aventaron los hinchas que estaban sobre el lado del banco de suplentes del León en el estadio El Encanto, ya que se apreciaron con claridad algunas playeras con su nombre en la espalda de cuando jugaba en el Real Madrid. ¡En México hay completa locura por James Rodríguez!

De inmediato, este gran gesto por parte del 'cafetero' se hizo viral en las redes sociales y una de las cuentas de fans del León no dudó en postearla en 'X' con el siguiente encabezado: "¡Grande, parce! Aunque no vio actividad el día de hoy (viernes), James Rodríguez firmó algunas playeras del Real Madrid y Colombia a aficionados que lo fueron a ver", se leyó en el trino de 'Territorio Esmeralda'.

Aquí el video de James Rodríguez firmando camisetas de Colombia y del Real Madrid a hinchas en México:

GRANDE PARCE 🇨🇴 | Aunque no vio actividad el día de hoy con la Fiera, James Rodríguez firmó algunas playeras del Real Madrid y Colombia a aficionados que lo fueron a ver 🦁✍🏻



📹: @AztecaDeportes #TerritorioEsmeralda #DejandoHuella pic.twitter.com/yT4EKCpfJF — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) February 1, 2025