James Rodríguez y los problemas que ha tenido en los últimos clubes que ha jugado

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos que tiene vigencia en el fútbol internacional; no obstante, el volante cucuteño no ha logrado consolidarse en los últimos equipos a los que ha llegado por diversos motivos. Este miércoles en la prensa brasileña se habla de que el '10' de la Selección Colombia pidió no continuar en Sao Paulo, dejando así su futuro deportivo en el aire.

En caso tal de que el elenco 'tricolor' acepte negociar las condiciones del exjugador del Real Madrid para rescindir su contrato, - que aún tiene vigencia-, no sería la primera vez que el centrocampista, de 32 años, tome una decisión tan repentina y radical. Ya lo hizo cuando militó en el Olympiacos griego en el 2022 y antes de llegar a la Liga helena había hecho lo propio con el Al Rayyan, de Qatar.

En estos últimos clubes no completó su contrato y esa determinación generó bastante indignación en ambas plantillas. En el Olympiacos, James Rodríguez fue anunciado con 'bombos y platillos' y alcanzó a retomar a su nivel, ese que se le conoció en clubes como el Porto y el mismo Real Madrid.

James Rodríguez - Foto: AFP

Pero esas no han sido las únicas situaciones en particular, o en 'falso', que ha tenido a James en su carrera deportiva. En la prensa de Alemania e habló en su tiempo que salió del Bayern Múnich por haber tenido problemas con Niko Kovac y eso que en el conjunto 'bávaro' ya había ganado regularidad, sobre todo por la confianza que le había depositado Jupp Heynckes el antecesor de Kovac.

De otro lado, en su segunda etapa en el Real Madrid fue dirigido por Rafa Benítez, pero el DT español no lo puso a jugar como él quería y por eso se marchó a Alemania, al Bayern. En Everton se volvió a encontrar con el estratega ibérico y tampoco fue tenido en cuenta por éste, según "porque era un jugador mayor".

Y ahora en el Sao Paulo tampoco ha tenido la continuidad esperada, este 2024 aún no había jugado. Desde el club brasileño, los directivos, técnicos y demás afirmaron que James Rodríguez no estaba al cien por ciento en lo físico.

En ese orden de ideas, ahora habrá que esperar la determinación de Sao Paulo en este caso con el jugador de nuestro país, que según los rumores de la prensa brasileña le "gustaría estar cerca de su familia".

La solicitud de James Rodríguez al Sao Paulo

"James Rodríguez pide irse y Sao Paulo rescindirá el contrato del centrocampista. El jugador habla con la dirección del club, que ahora analiza las condiciones para rescindir su contrato", se leyó en 'Globo Esporte'.