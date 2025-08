James Rodríguez y una advertencia a todos en León; se confesó tras fallar penalti

James Rodríguez no tuvo la mejor de las presentaciones con León, que volvió a perder en la Leagues Cup. El '10' colombiano erró un penalti que pudo haber cambiado el resultado final contra New York City, el viernes anterior. Lo cierto es que el capitán y figura de las 'fieras' se refirió al cobro desde el punto blanco que falló; se confesó.

"Sí, está claro que estamos por una fase que no es buena, y bueno, en cuanto al penal, pues ya fallé muchos y creo que voy a seguir fallando; hace parte del fútbol fallar, pero siempre se aprenden cosas y está claro que no es una una fase buena. Los que llevamos tiempo en esto, creo que tenemos que hablar, y bueno, viene otro otro partido, la Liga MX es en 10 o 15 días creo, y hay que seguir dándole", precisó Rodríguez Rubio en charla con los medios luego del compromiso de la segunda jornada de la Leagues Cup.

James Rodríguez en la formación del León contra NYC por la Leagues Cup. X @clubleonfc

Con respecto a cómo quedó la interna del León tras caer 2-0 con New York City, James precisó que "es un grupo joven es claro, creo que no han pasado mucho por todas estas cosas y ahí estamos la gente mayor para poder guiarlos, y bueno, el fútbol siempre son fases buenas y malas, ahora creo que no es tan buena, pero hace parte eso también, tenemos que ser fuertes".

James Rodríguez: "Yo considero que son fases que no son buenas. Yo creo que con el entrenador siempre estamos. Él creo que nos plasma ideas y yo creo que toda la culpa es nuestra, porque somos los que jugamos". @jamesdrodriguez @clubleonfc pic.twitter.com/KEmwV3lW1t — James Rodríguez Col (@jamesdrocol10) August 2, 2025

Publicidad

Otras declaraciones de James Rodríguez:

¿Qué fue lo que más te gustó de jugar aquí en Nueva York?

"Ya he jugado unas cuatro o cinco veces, siempre es lindo competir con ese equipo que son buenos fuertes y bueno fue chévere".

Publicidad

- Más análisis de la derrota contra New York City en la Leagues Cup

"Considero que son que son fases que no son buenas Yo creo que con el entrenador (Eduardo Berizzo) siempre estamos; él creo que nos plasma ideas, y bueno, yo creo que toda la culpa nuestra porque somos los que jugamos".

Ahora, Rodríguez Rubio y compañía se alistan para medir fuerzas con Columbus Crew, en partido de la tercera fecha de la LeaGues Cup antes de centrarse en el Apertura MX en donde recibirán a los 'rayados' de Monterrey.