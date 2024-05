Jhon Arias, otras de las figuras de la Selección Colombia que dio luces sobre su futuro

Jhon Arias es uno de los futbolistas colombianos que ha tenido mejor rendimiento en el último año. El chocoano es una de las grandes figuras del Fluminense, vigente campeón de laCopa Libertadores. Sus buenas actuaciones lo han puesto en el radar del fútbol europeo, para la próxima temporada.

Sin embargo, en una reciente intervención que tuvo con los medios oficiales de Fluminense, el atacante colombiano habló de su situación deportiva y dejó clara la prioridad que tiene.

“Soy un tipo muy tranquilo en eso. Tengo contrato hasta agosto de 2026. No me dejo desenfocar fácilmente. Mi foco principal está en Fluminense y la selección nacional. Por eso trabajo. Enfoco mi energía en eso. Es normal que estemos cerca de la ventana de transferencias y nos especulen en alguna parte. Pero nada me quita la concentración. Tanto en el club como en la selección”, fueron las palabras que dejó Jhon Arias.

“Es un momento importante para mí. También está la noticia de que voy a ser padre, es un momento importante para mí, así como en mi carrera. Estoy rindiendo bien en el club y en la selección. Trabajo duro para poder aprovechar cada oportunidad que tengo. Siempre estoy buscando hacer más. Creo que puedo hacer más cosas y mejores”, agregó el extremo de la Selección Colombia.

Jhon Arias y Germán Cano celebran un gol de Fluminense, en la pasada edición de la Copa Libertadores Getty Images

En la última ventana de transferencia, Fluminense recibió ofertas desde el fútbol ruso por Arias Andrade. A principios de este año, el Zenit buscó contacto tanto con el colombiano como con el Fluminense, pero las negociaciones no avanzaron. En agosto de 2023, el ‘tricolor’ ya había rechazado una inversión del equipo por valor de 12 millones de euros.

Jhon Arias se unirá a la concentración de la Selección Colombia para disputar la Copa América de Estados Unidos 2024, pero antes tendrá que disputar partidos con su club. Este miércoles, jugará frente a Alianza Lima en la última fecha de la Copa Libertadores, a partir de las 7:30 de la noche.