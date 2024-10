Jhon Arias se enojó, pero dio importante anuncio: ¿llegó el momento de irse de Fluminense?

Jhon Arias es uno de los jugadores colombianos con mejor presente en el exterior, y en nada más y nada menos que el reconocido Brasileirao, donde es figura con la camiseta del Fluminense, club en el que es titular, uno de los goleadores y ficha importante en las recientes conquistas de títulos locales y en especial internacional, como la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Pero más allá de eso, desde hace un tiempo se viene hablando del anhelo del chocoano de dar un salto en su carrera e ir a Europa, algo que ha tomado más fuerza actualmente tras la eliminación del elenco de Río de Janeiro, de la Libertadores.

¿Se irá Jhon Arias de Fluminense?

Esa fue la pregunta que le hicieron al colombiano el jueves, tras marcar el gol de la victoria 1-0 contra Cruzeiro, pero el nacido Quibdó se mostró incómodo y dejó una particular respuesta que ha tenido resonancia en Brasil y por supuesto en los hinchas de ‘Flu’.

“Hombre, vivo hoy, estoy 100% concentrado en Fluminense. Creo que hoy, aparte de mi hija, no se me pasa por la cabeza otra cosa que mantener al Fluminense en Primera División. Entonces no sé de qué hablas porque en casa es difícil ver televisión, ver cualquier cosa cuando tienes un niño pequeño”, dijo de entrada Jhon Arias en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

Por la misma línea, el colombiano expresó su enojo con las recientes noticias que se han dado sobre una supuesta negativa para renovar, y aprovechó el momento para aclarar esos rumores.

“Se dijeron muchas cosas en las redes sociales, que fui un desagradecido, pero estoy tranquilo, sé que no hice nada malo”

“Esto de la renovación, lamentablemente fui yo quien quedó expuesto. Dijeron muchas cosas que son mentiras, voy a dar mi versión, pero cuando todo está en paz, todo está en calma. Ahora, pase lo que pase, lo más importante es el Fluminense. No estoy pensando en Europa ni nada de eso. Es octubre y sólo pienso en diciembre, si Dios quiere, en unas tranquilas vacaciones con el Fluminense permaneciendo en Primera División. Lo de la renovación fue al principio de la ventana, y todavía me quedan dos años más de contrato aquí”, explicó Jhon Arias.

Jhon Arias, jugador colombiano que milita en Fluminense. Lucas Figueiredo/Getty Images

