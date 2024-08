Jhon Durán golazo con Aston Villa, y Unai Emery valoró su entrega: lo cree importante

Jhon Durán le dio los tres puntos al Aston Villa en su debut en la Premier League 2024/2025. El delantero colombiano marcó el gol del triunfo de los 'villanos' en el 1-2 final sobre el West Ham, uno de los clubes que lo pretendió en el mercado de fichajes que está en sus últimas semanas en Europa.

Lo cierto es que el deportista de nuestro país formado en Envigado Fútbol Club se llevó todos los elogios, tras su gran partido en el estadio Olímpico de Londres, y uno de los que tuvo palabras de enaltecimiento fue su DT, Unai Emery.

El timonel español destacó el rendimiento de Durán en la ofensiva del Aston Villa, y de paso, dejó claro sus intenciones, de que el ahora número '9', continué luciendo los colores del club de la ciudad de Birmingham.

¿Qué dijo Unai Emery, DT del Aston de Villa, de Jhon Jáder Durán?

En ese orden de ideas, el técnico de los 'villanos' expresó en rueda de prensa que "creo en él y en su potencial. Como Watkins no se sentía al 100 por ciento, preparamos el plan para hoy (sábado) para utilizar a ambos jugadores durante 90 minutos".

Emery reveló que quiere que el también jugador de la Selección Colombia siga en el Villa, quiere sacar lo mejor de él tanto como jugador como persona. "Antes estábamos abiertos a vender en caso de que llegara una gran oferta y uno de esos jugadores es él. Conocemos su potencial y sabemos que si se marcha, la oferta será buena para el club, pero no quiero que se vaya".

"No es todo lo regular que podría ser y a veces es difícil aceptar ciertos errores, pero hay que aceptarlos en casos como estos porque es un jugador muy joven. Tiene que intentar conseguir un equilibrio en todo. Llevamos un año y medio trabajando con él. Me he comprometido mucho para sacar lo mejor de él como jugador e incluso como persona. Tiene que jugar, tiene que estar preparado para entrenar todos los días como lo hizo la semana pasada y como jugó hoy (sábado)", complementó Emery en su intervención con los medios de comunicación.

¿Cuándo vuelve a jugar el Aston Villa de Jhon Jáder Durán?

Los 'villanos ' tendrán actividad el sábado 24 de agosto, en Villa Park, frente al Arsenal. El horario del compromiso de la Premier League es de las 11:30 de la mañana, en horario de nuestro país.

Vea acá el gol de Jhon Durán en West Ham vs. Aston Villa, por la Premier League:

¡¡GOL COLOMBIANO EN LA PREMIER!! Gran jugada y definición de DURÁN para el 2-1 de Aston Villa vs. West Ham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus pic.twitter.com/pVWymTWeeV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2024