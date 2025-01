Jhon Durán y la abismal diferencia en el sueldo con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

A falta de una confirmación oficial por parte del Al-Nassr, Jhon Jáder Durán dejará el fútbol inglés para emprender un nuevo reto en su carrera deportiva al lado de Cristiano Ronaldo, con quien compartirá camerino en la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Pese a sus 21 años y su gran campaña en el Aston Villa, el delantero colombiano jugará en Riad, en donde será uno de los mejor pagados del mundo. Al-Nassr pagó 77 millones de euros a los ‘villanos’ por Durán, quien se convirtió en el jugador colombiano más caro de la historia, superando la venta de James Rodríguez cuando pasó del AS Monaco al Madrid a mediados de 2014 a cambio de 75 millones de euros.

La abismal diferencia de salario entre Jhon Durán y Cristiano Ronaldo

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano de Aston Villa, y Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr Getty Images / AFP

El exReal Madrid tiene contrato vigente con Al-Nassr hasta finales de junio de 2025. El portugués devenga un salario actualmente 200 millones de euros. Actualmente, ‘el bicho’ está en negociaciones para extender su contrato con el club saudí, que de llegar a buen puerto significaría ganancias cercanas a los 180 millones.

En su nuevo equipo, el surgido en la ‘cantera de héroes’ ganará cerca de 20 millones de euros al año. Cabe recordar que, Durán firmará contrato con Al-Nassr hasta 2030, por lo que ganaría un total de 100 millones de euros de cumplir su vinculo laboral.

Desde que aterrizó a Inglaterra para jugar con Aston Villa, que pagó al Chicago Fire de Estados Unidos, cerca de 20 millones de euros, Jhon Jáder Durán disputó por todas las competiciones con el conjunto ‘villano’ un total 78 partidos con registro de 20 goles en 2.272 minutos en cancha.

La molestia de Durán que aceleró su salida de Aston Villa

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano de Aston Villa, en un partido de la Premier League Getty Images

El inminente fichaje del delantero colombiano por el Al-Nassr de Arabia Saudita ha generado todo tipo de opiniones, dado que muchos consideran que es un retroceso en la carrera de uno de los futbolistas ‘cafeteros’ con mayor proyección en los últimos años.

No obstante, la salida del Aston Villa tendría una razón que va más allá de lo económico, ya que el goleador estaba inconforme por no ser titular con Unai Emey. En diálogo con 'Blog Deportivo de Blu Radio', el entrenador Alberto Suárez, que lo dirigió en Envigado dio algunos detalles de la última conversación que tuvo con Jhon Durán.

"Estaba muy triste porque no jugaba, no me dijo nada (…) Jhon Jáder nunca ha estado triste. Eso me preocupó, se lo comenté a la familia mía porque no era normal que él estuviera así. Hay que esperar que todo lo que viene sea para beneficio y la tranquilidad de él, porque se lo merece”, expresó Alberto Suárez.