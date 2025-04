¿Jhon Jáder Durán, apagado? ; hasta 'CR7' estuvo más encendido en cumpleaños de Sadio Mané

Sadio Mané , una de las figuras del equipo amarillo de Riad, celebró su día con el resto de sus compañeros en un sencillo acto en pleno camerino de la sede de entrenamientos.

Al africano lo sorprendieron con un modesto pastel y velas para la ocasión, por lo cual se notó feliz y complacido. De hecho, tuvo palabras para los presentes en el lugar, entre ellos, el entrenador italiano Stefano Pioli, que suena para irse prontamente de la institución.

Lo particular fue que el colombiano Jhon Jáder Durán , uno de los más alegres de la nómina, lució recatado, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo, que suele ser frío en su comportamiento, fue de los que más participó.

Así se vio a Jhon Jáder Durán en cumpleaños de Sadio Mané

El delantero antioqueño estuvo en segundo plano, aplaudiendo, pero sin mucho ánimo. Es más, no se notó con la actitud de costumbre. No se sabe si algo lo estaba afectando o si simplemente no estaba en disposición de festejar de una manera más alborotada, como se ve a continuación:

Birthday vibes for our No.10!

De hecho, en las últimas horas se supo que los directivos de Al Nassr optaron por ponerlo en lista de salida , a pesar de que lo ficharon recientemente y que le firmaron contrato por 5 temporadas, pues quieren recuperar su inversión y obtener alguna ganancia con una eventual negociación.

Lo cierto es que sus últimos escándalos lo han hecho notar más afuera de la cancha, pues tuvo cruces con periodistas en los partidos de la Selección Colombia, se le vio exponiendo su integridad en una moto por un pronunciado descenso en Medellín, provocó a hinchas rivales en Arabia con gestos reprochables , etc.

Resta esperar que el paisa de 21 años de edad recupere su alegría y vuelva a concentrarse en rendir dentro del terreno de juego, como lo hizo apenas llegó al Medio Oriente en una operación de 77 millones de euros tras la cual no necesitó tiempo de adaptación para brillar con luz propia.

Ahora, el 'cafetero' se alista con el resto de la plantilla para recibir a Al Riyadh el sábado 12 de abril en cumplimiento de la fecha 27 de la liga saudí, en la que su equipo es tercero.

Además, viene la fase final de la Champions de Asia, que se disputará en Arabia de cuartos de final en adelante, objetivo que también se estaría fijado antes de volver a la Selección.