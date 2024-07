Jhon Jáder Durán y su futuro, en Inglaterra no paran de hablar: suena para club de Londres

Jhon Jáder Duránse encuentra concentrado con la Selección Colombia que se prepara para un nuevo reto en la Copa América 2024; no obstante, desde territorio inglés se habla sobre el futuro deportivo del delantero colombiano.

El artillero, de 20 años, ha sido vinculado en el último tiempo con el Chelsea, pero ahora parece indicar que le salió competencia a los 'blues' para hacerse con los servicios deportivos del formado en la cantera del Envigado Fútbol Club, y sería otro club londinense.

Informa 'Birmingham mail' que el club que buscaría hacerse con el fichaje de Durán Palacio es el West Ham, que bajo la dirección del técnico español Julen Lopetegui confían en hacer una buena campaña en la Premier League.

Jhon Jáder Durán, jugador de la Selección Colombia. Tim Nwachukwu/Getty Images

"El West Ham ha entrado en la carrera para desafiar al Chelsea por el fichaje del delantero del Aston Villa, Jhon Durán", se leyó de entrada en el medio anteriormente citado. Igualmente informaron que el Aston Villa le puso un precio de 40 millones de libras esterlinas para aquellos clubes que estén interesados en el futbolista de la Selección Colombia.

Publicidad

A su vez, en 'TalkSports' afirman que los 'hammers' están en la búsqueda de un delantero y en el listado está Durán.

Así las cosas, ahora habrá que esperar que sucederá con el futuro deportivo de Jhon Jáder Durán, quien llegó al Aston Villa para la temporada 2022/2023 y en la última campaña con los 'villanos' marcó goles importantes en los minutos que logró sumar.

Publicidad

De otro lado, indica 'The Telegraph' que desde el Chelsea siguen al pendiente del artillero oriundo de Medellín; no obstante, Jhon Jáder no es el único en esa valoración.

Hace algunos días,Jhon Durán se refirió a esos rumores que lo acercan a los 'blues'en el próximo mercado de transferencias. "Y las opciones de los otros equipos no sé, no estoy al tanto ahora, estoy enfocado en la Selección, en la Copa América, queriendo sumar minutos, apoyando mucho el equipo y para esos temas de posible fichajes ya tengo otras personas que se encargan de eso".

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a la Selección de Panamá, por los cuartos de final de la Copa América. A las 5:00 de la tarde, del sábado 6 de julio, será el compromiso y usted lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y vía ONLINE por medio de su dispositivo electrónico o celular en www.golcaracol.com