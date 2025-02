Jhon Lucumí la 'rompió', por lejos, en la Champions League, con números de otro 'planeta'

La mala fase ‘todos contra todos’ de Bolonia, para nada opaca lo realizado porJhon Lucumí , quien, a pesar de haber quedado eliminado de la Champions League con el cuadro italiano, sí que supo brillar de gran manera.

Y es que, los números hablan por sí solos. Según unos datos de Big Data, de Opta, el ‘cafetero’ es destacado como el tercer mejor defensor de la Champions League, en la fase de ‘todos contra todos’.

Estas conclusiones estadísticas se sacan con base al rendimiento general, teniendo en cuenta todas las métricas defensivas, tales como duelos ganados, efectividad en los duelos aéreos, recuperaciones, pases y todo lo que afecta al juego del central.

Jhon Lucumí en destacado como uno de los mejores tres defensores, en la Champions League. Foto: Getty Images.

¡Unos números de ‘ensueño’!

Que la eliminación de la Champions League no opaque la gran actuación del defensor colombiano, que se fue hasta de goleador, anotando frente a Lile. Lamentablemente, al final fue 2-1 a favor de los franceses.

No obstante, esto solo deja ver su gran claridad durante toda la fase en la Liga de Campeones, vistiendo los colores de Bolonia.

Según lo revelan las estadísticas, todo se centró en los defensores que disputaron más de 350 minutos en el ‘todos contra todos’; al final fueron 86 los centrales que terminaron siendo la muestra del estudio estadístico.

Y justamente, dentro de este selecto grupo, el colombiano destacó siendo el primer central en tener acciones defensivas realizadas, con 13,1 por partido; cifra que solo destaca el alto trabajo que tuvo que afrontar Lucumí durante la fase de ‘todos contra todos’ en la Champions League.

Y, a pesar de que Bolonia haya quedado eliminado en la Liga de Campeones, no es motivo de 'peso’ para no resaltar lo del ‘cafetero’, quien hizo lo que pudo desde su posición; no por nada fue el segundo que más duelos defensivos disputó, obteniendo un 77,4% de efectividad.

Estadísticas de Jhon Lucumí, respecto a demás defensores en la Champions League. Foto: Archivo Gol Caracol.

Además, también fue el décimo que más intercepciones logró (6,6 por partido), el tercero con más recuperaciones (8,6 por encuentro) y obtuvo un 95,2% de precisión en los pases, saliendo (60 por juego). Por esto y más, el colombiano terminó siendo el tercer mejor central de toda la fase ‘todos contra todos’, en la Champions League.

Ya respecto a su equipo, lo de Lucumí fue mucho más arrollador y determinante, siendo el defensor con más recuperaciones, primero en precisión de pases y el segundo con más despejes.

Ahora, con la mira puesta en el mercado de verano, se especula mucho lo que podría ser el futuro de Jhon Jáner, quien ya 'suena' en varios de los grandes del continente europeo y que esperarían sumarlo, pensando en la Liga de Campeones, en la siguiente temporada.