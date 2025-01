Juan Camilo 'Cucho' Hernández obligó a Botafogo a cambiar su 'modus operandi' para ficharlo

En Brasil los campeonatos regionales ya comenzaron este fin de semana, sin embargo, los equipos siguen activos en el mercado de fichajes, puesto que el objetivo principal es destacar en el Brasileirao. Tal es el caso de Botafogo, el vigente campeón, quien tiene en la mira al colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández . El 'Fogao' cambió la formar de negociar que habitualmente utiliza con tal de hacerse con los servicios del delantero.

En primer lugar, la prensa brasileña confirmó que el también campeón de Copa Libertadores ya le hizo una oferta al conjunto de la MLS donde milita el atacante. "Botafogo envió en horas pasadas una propuesta formal al Columbus Crew, desde Estados Unidos, para fichar a Cucho Hernández. El colombiano es el plan A de Alvinegro para reforzar el sector ofensivo tras la salida de Tiquinho Soares", reveló 'Globo Esporte'.

Luego, el citado medio dejó en claro que el trámite con el colombiano se ha manejado de una forma distinta, teniendo como prioridad que todo termine en las mejores condiciones. "La práctica común del club en las negociaciones es llegar primero a un acuerdo salarial con el jugador y luego hablar con el club. Eso no sucedió esta vez. El staff de Cucho aún no ha dicho "sí" a Alvinegro: los primeros contactos con el colombiano no fueron vistos como alentadores por el equipo de Río de Janeiro", agregaron.

En medio de la negativa de los agentes del jugador, Botafogo rompió sus protocolos de negocio y ya estableció contacto real con la escuadra estadounidense. "Aun así, Botafogo mantiene esperanzas en el fichaje y "cambiará la ruta" en la búsqueda de un final feliz. Los directivos siguen en conversaciones con Cucho y sus representantes, pero también han hecho oficial la propuesta al Columbus Crew para tratar de obtener la aprobación de una de las partes", concluyeron.

Cabe recordar, que, 'Cucho' viene de hacer una gran temporada con los Crew. 25 goles y 14 asistencias en 40 partidos lo llevaron a ser el segundo mejor jugador de la MLS. Además del conjunto norteamericano, el futbolista ha vestido la camiseta de equipos como Pereira, América de Cali, Watford, Huesca y Getafe.