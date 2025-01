Mensaje cifrado de la mamá de James Rodríguez, ante la tormenta por no llegar a Junior

La llegada de James Rodríguez a León de México es casi un hecho, pues según la prensa del país centroamericano solo falta la firma en el contrato y queda todo listo. Mientras tanto, en Colombia siguen surgiendo críticas y señalamientos contra el '10' por la forma en cómo llevó la charla y negociación con el Junior. En medio de ese panorama, la madre del jugador compartió un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

María del Pilar Rubio, mamá de James, se reportó en su cuenta oficial de Instagram con una imagen que contenía las siguientes palabras: "Un día quebraron tus alas, lastimándote profundamente. Pasaste por mucho dolor y tiene grandes cicatrices. A pesar de todo, fuiste fuerte paciente para tomar el vuelo de nuevo. Resurgiste como el ave fénix, impetuoso, resiliente y valiente. ¡Te respeto y admiro profundamente! Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. ¡Así de simple!"

Historia de la mamá de James Rodríguez. Instagram.

El mensa de la madre del '10' se da en medio del disgusto y la indignación que hay en la hincha del Junior en Barranquilla, por la forma en la que el futbolista y su equipo negociaron. Rodríguez llegó a Medellín el viernes 10 de enero en la madrugada y ese mismo día tenía pactada una reunión con Fuad Char, máximo accionista del conjunto 'tiburón'. El patriarca de 87 años arribó a la capital del Antioquia sobre las cuatro de la tarde y arribó a la casa del volante.

James lo saludó y lo dejó a Char negociando con sus agentes. Después de tres horas, Char tomó su vuelo de regreso y sus declaraciones al llegar a Barranquilla sorprendieron. "Escuchamos sus exigencias, fuimos resolviendo punto por punto y quedamos de reactivar un tema el lunes o martes. Sin embargo, cuándo venía en el carro del aeropuerto para mi casa, me notificaron que les había llegado una oferta de otro equipo con el doble del dinero que nosotros le propusimos", dijo el patriarca de la familia de la costa caribe.

Fuad Char, tras reunión con James Rodríguez. Gol Caracol

Publicidad

Con esa revelación, muchos señalaron a James, puesto que aseguran que la propuesta del otro equipo ya la tenía y "le hicieron perder el tiempo a Char". Incluso, el mismo accionista cerró sus declaraciones diciendo que "fueron poco serios".

Ahora, la única verdad es que James tiene todo listo para cerrar su fichaje con el León de México, equipo que jugará el Mundial de Clubes.