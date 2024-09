Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su Columbus Crew protagonizan un partidazo en la MLS

El colombianoJuan Camilo 'Cucho' Hernández y su Columbus Crew, vigente campeón de la Leagues Cup, iluminan este sábado 7 de septiembre el programa de la MLS con su partido contra los Seattle Sounders, en una jornada en la que solo se disputarán seis partidos por la fecha FIFA y en la que no competirá el Inter Miami de Leo Messi.

'Cucho' lleva trece goles y nueve asistencias en esta temporada de la MLS y fue recientemente el gran protagonista de la final de la Leagues Cup ganada al Los Ángeles FC, cuando firmó un doblete.

El Columbus Crew viene de dos victorias consecutivas y es tercero en el Este de la MLS, con 49 puntos, a diez del Inter Miami, de Messi, sólido líder y ya clasificado para los 'playoffs'.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra con el Columbus Crew en Leagues Cup Foto: Columbus Crew

Afronta a unos Sounders que ocupan la octava plaza en el Oeste, en plena lucha por una plaza en los 'playoffs', y que vienen de una derrota contra los Portland Timbers.

El Crew tiene la oportunidad de blindar su billete para la postemporada con una victoria contra los Sounders.

El otro equipo que tiene opciones de clasificarse para los 'playoffs' este sábado es el Cincinnati del MVP Lucho Acosta, que pese a no tener partido, conseguirá este objetivo si pierde uno entre el New England Revolution (contra el Saint Louis City) y los New York Red Bulls (contra el Sporting Kansas City).

En el Oeste, el partido más destacado es el de Los Ángeles FC de los franceses Olivier Giroud y Hugo Lloris contra el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera.

Los Ángeles FC es segundo en la tabla con 47 puntos, a cinco de los líderes, sus vecinos angelinos de los Galaxy.

Sin embargo, tiene tres partidos menos respecto a sus rivales, por lo que tiene la oportunidad de recuperar el mando en la clasificación.

Finalmente, siempre en el Oeste, los Vancouver Whitecaps reciben al Dallas FC del español Asier Illarramendi, que actualmente se encuentra fuera de los puestos de 'playoffs' tras su derrota por 2-3 contra los Colorado Rapids.