Juan Carlos Osorio y el día que le colgó llamada al Manchester City; ¡insólita razón!

¡Qué confesión! Juan Carlos Osorio se reveló y contó destacada anécdota con el Manchester City, club que lo buscó para importante proyecto, pero por curiosa razón, él le colgó la llamada al cuadro inglés cuando intentaron contactarlo inicialmente.

Y es que, bien es conocida la trayectoria del entrenador colombiano, quien, además de ser multicampeón con Atlético Nacional, también sabe lo que es estar al mando de una selección como la de México y tener experiencia en el fútbol internacional.

Justo por esas cualidades, Osorio llamó la atención de un Manchester City, que antes de ser lo que es hoy por hoy, iniciaba un proyecto ambicioso para convertirse en el nuevo grande de Inglaterra y Europa; pero para eso, era necesaria la experticia y conceptos de Juan Carlos, quien inicialmente le habría ‘cortado la cara’ a los ‘ciudadanos’.

Juan Carlos Osorio, director técnico de los Xolos de Tijuana. Jam Media/Getty Images

En una entrevista que el entrenador de 64 años otorgó a ‘Un Break’, confesó cómo fue que lo contactaron y el porqué rechazó los primeros contactos con el equipo de Manchester.

Publicidad

“Un día cualquiera, me llaman del Manchester City y, de hecho, la primera llamada yo la cuelgo porque pensé que me estaban ‘tomando del pelo’, que me estaban era vacilando”, indicó de entrada Osorio, dejando claro que pensó todo era una broma.

Pero no; es más, al colombiano lo volvieron a buscar, insistiendo en el proyecto que tenían, hasta convencerlo por completo: "Resulta que ellos en ese momento, que era el 2000 y 2001, habían ascendido y descendido y, justo ahí, dijeron que había que consolidar un departamento físico médico y rehabilitador y de prevenir lesiones y de preparar a los jugadores de alto vuelo".

Publicidad

"Y en el caso concreto, convocaron a 23 preparadores físicos de todo el mundo y yo tuve la fortuna, fue la oportunidad a través de mi mentor en Estados Unidos, de ir a competir por un puesto", indicó el entrenador colombiano, quien, después de haber colgado la llamada inicial, ya estaba tentado a hacer parte de esta iniciativa en el Manchester City.

No obstante, lo curioso que queda de esta historia es la manera en la que Juan Carlos Osorio le colgó una llamada a nadie más y nadie menos que los 'ciudadanos', club que en la actualidad es considerado de los grandes y principales en el fútbol moderno.

Respecto al presente del entrenador de 64 años, actualmente se encuentra sin equipo, después de su última etapa en el Tijuana de México, donde hizo una gran primera campaña, pero al segundo semestre los resultados lo terminaron sacando del cargo.