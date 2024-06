Juan Fernando Quintero es protagonista a la distancia en Racing de Argentina

Desde hace algunas semanas se viene especulando respecto al futuro de Juan Fernando Quintero pues, según la prensa de Argentina, su viaje a Colombia para unirse a la concentración de la selección solo tiene boleto de ida y que el seguir en Racing estaría en veremos.

Y es que según los reportes de la prensa de Argentina aseguran que 'JuanFer' dejaría la 'academia' para convertirse en nuevo jugador del club de sus amores, elIndependiente Medellín, equipo en el que ya ha tenido juego en años anteriores. Sin embargo, todo esto es un simple rumor y no hay nada confirmado de un posible regreso del creativo al fútbol colombiano.

Eso sí, Gustavo Costas, su director técnico habló del tema y es que, al parecer, las reiteradas visitas de Quintero Paniagua a Colombia no han sido muy bien vistas por el entrenador. "Como él no estaba jugando mucho acá, estaba entrando, la Federación me había pedido desde Colombia y yo le dije que elija", explicó en primera instancia el argentino quien luego aseguró que lo que había elegido el jugador de Racing fue irse directamente a la concentración con Colombia. "él se fue ahí a entrenar, pero no es que está todo mal y todo eso", agregó en rueda de prensa el mencionado DT.

Gustavo Costas en su presentación como nuevo entrenador de Racing. Foto: Twitter de @RacingClub.

"Porque yo escuché que está todo mal, no tengo redes ni nada, pero siempre me llegan las cosas... Con Juanfer tenemos la mejor relación. Es más: desde ayer me está escribiendo con todo para este partido, es un tipo que está muy metido con nosotros también", decidió agregar el estratega que viene contando con Quintero en reiteradas ocasiones para sus planteamientos tácticos, siendo una de las piezas fundamentales como 'Maravilla' Martínez o más recientemente, Roger Martínez.

"Desde que vino se mostró como una persona, más allá del jugador, espectacular", de esta manera complementó Gustavo Costas sobre lo que pasa con Juan Fernando Quintero.

Y es que desde semanas atrás, luego del partido contra Sportivo Luqueño de Paraguay por Copa Sudamericana, el entrenador fue preguntado por el colombiano, pues, una vez sacada a la luz pública la convocatoria de la Selección Colombia hecha por Néstor Lorenzo para los partidos previos de la Copa América, se vaticinaba que el zurdo se iba a ir del plantel para unirse a la concentración, pese a que Racing Club tenía dos partidos más que jugar para finalizar este semestre: contra Deportivo Riestra y contra Lanús.

"Que yo sepa, no se va... Lo necesitamos, como a todos. Con Juanfer tenemos otra manera de jugar. Ojalá esté 10 puntos, cuando entran tienen que estar todos al 100%", explicó en aquel momento Costas.