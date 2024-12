Juan Fernando Quintero reveló qué le faltó para triunfar más en Europa

El futbolista Juan Fernando Quintero es uno de los más sonados en la actualidad luego de sus destacadas participaciones y el título de Copa Sudamericana con Racing de avellaneda. El '10 ' fue invitado a una entrevista donde habló sobre varios aspectos de su carrera, entre ellos, el por qué no pudo brillar con mayor protagonismo en Europa.

El nacido en Medellín fue muy sincero y dejó ver que fuen por adaptación. "Mi lugar era Sudamérica y así lo entendí. La vida pasa y así entiendes que no era mi lugar. Y no me echo culpas, tenía que vivir lo que tenía que vivir pa’ estar donde estoy. Y encontré mi lugar en el mundo: esta tierra me ha hecho conocer en el mundo. A veces no es lo que la gente quiere, sino donde tienes que estar. Gané todo acá y estoy agradecido. No sé qué deparará el futuro", dijo la figura del equipo de la 'Academia'.

Luego, a Quintero le consultaron si veía mucho el balompié de Europa y su respuesta sorprendió. "En realidad, no veo mucho fútbol. Tengo mis preferencias. Le hago fuerzas a los colombianos. Me gusta ver el buen fútbol, tengo también cariño especial por algunos argentinos. Pero en general soy muy patriota. Me gusta ver el fútbol colombiano. Me encanta. Tengo descargado el programa, el canal de Colombia. Soy muy patriota. Creo que trato de ver ese fútbol. No todo el tiempo, pero cuando puedo lo veo", contó el mediocampista.

Quintero tendrá un partido muy especial este sábado 14 de diciembre, puesto que jugará con Racing frente a River Plate, equipo dónde brillo y en el que es muy querido por el DT Marcelo Gallardo.

Juan Fernando Quintero, que ya declaró su amor a River Plate. Foto: Racing Club.

Los números de Juan Fernando Quintero en Europa

Juan Fernando Quintero tuvo un rendimiento variable en su paso por tres clubes europeos: Delfino Pescara, FC Porto y Stade Rennes. En el equipo italiano Pescara, durante la temporada 2012-13, disputó 17 partidos de liga, anotando un gol y aportando dos asistencias, logrando una discreta media goleadora de 0,06.

Posteriormente, en el FC Porto, club donde tuvo más continuidad, Quintero jugó dos temporadas (2013-14 y 2014-15). En total, disputó 42 partidos de liga, con 6 goles y 11 asistencias, lo que se traduce en una media de 0,11 goles por partido. Además, participó en torneos internacionales y copas nacionales, sumando más minutos importantes.

Finalmente, en Stade Rennes de Francia (2015-16), Quintero tuvo un rendimiento modesto al jugar solo 12 partidos de liga, donde anotó un gol y brindó dos asistencias.