Juan Fernando Quintero, tras figurar en el Racing 3-0 Tigre: "Me siento bien, fue un bonito partido"

Tras una noche mágica, en la que puso una asistencia y anotó un golazo en la victoria por 3-0 de Racing sobre Tigre, Juan Fernando Quintero tomó la palabra y se refirió a lo que fue su gran actuación, este miércoles, vistiendo los colores de la ‘academia’.

Enfatizando en la gran adaptación y preparación física que ha tenido durante la pretemporada, el futbolista antioqueño afirmó postpartido que se siente en óptimas condiciones: “Me siento bien, este es el segundo partido, vamos mejorando y estoy muy contento porque el equipo ganó”.

“Escuché mucho la ovación de la gente en el gol, estoy muy contento, quiero agradecerles ese cariño y devolvérselos dentro del campo; fue un bonito partido”, agregó ‘Juanfer’, quien fue una de las máximas figuras de Racing en el duelo contra Tigre, anotando un gol y asistiendo a su ‘compatriota’, Roger Martínez.

Juan Fernando Quintero en duelo con Racing de Argentina. Foto: Twitter de Racing.

Sumado a eso, Quintero afirmó que poco a poco el equipo irá encontrando su mejor versión, teniendo en cuenta que esto hasta ahora empieza y el día a día será lo que marque la pauta: “Para eso está el entrenador, para mirar las falencias, lo que tenemos que mejorar y nosotros hacer las cosas que él nos diga. Yo creo que en el partido fuimos superiores y eso es lo más importante, nunca nos faltó actitud”.

“Vamos paso a paso nada más, no podemos decirnos mentiras, apenas empezamos, estamos para mejorar mucho y vamos a ver qué pasa. A veces es normal que no seamos tan superiores al rival porque nosotros jugamos once contra once, el mérito también es del contrario, pero todo eso nos sirve para mejorar, marcar diferencia y por ahí se nos abrió el partido desde el inicio”, complementó el antioqueño.

Además, pensando ya en lo que viene para el resto de la temporada, Juan Fernando Quintero afirmó que esta victoria servirá para agarrar más confianza: "Eso sirvió para cambiar la gasolina. Cambia todo, en la noche de hoy (miércoles) tuvimos contundencia, en los primeros minutos lo buscamos y ahí se abrió el partido".

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero contra Tigre?

Según lo revelaron las estadísticas de ‘Sofascore’, el futbolista antioqueño tuvo una calificación final de 9.3, consecuencia de los 90 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.

Juan Fernando Quintero fue calificado con 9.3, según 'Sofascore', en el duelo contra Tigre.

Sumado a eso, tuvo cinco pases claves, un gol, una asistencia, dos ocasiones claras creadas, un 85% precisión en los pases y dos, de dos, regates completados, para un 100% de efectividad en este tópico.