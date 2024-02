Juan Fernando Quintero y el dardo que le lanzó a figura de Boca Juniors

Juan Fernando Quintero vive buenos días en Racing Club, donde ha conseguido continuidad y ha mostrado toda su magia sobre el terreno de juego. Tiene contentos a los hinchas de la ‘Academia’ y es uno de los titulares fijos en el plantel que dirige Gustavo Costas.

En medio de su presente, el mediocampista dio una entrevista con el reconocido creador de contenido ‘Ezzequiel’, en medio de su recuperación de una lesión que sufrió en el último partido y que lo tiene en duda para el próximo encuentro de su equipo frente a Independiente, en el clásico de Avellaneda.

En la charla con el Youtuber, Quintero Paniagua habló de varios temas pero uno de los que más repercusión tuvo fueron sus palabras sobre Juan Román Riquelme. En primera instancia, le preguntaron si se quedaría con Román o con Pablo Aimar y el antioqueño no dudó en elegir al ‘Topogigio’, a pesar de su afinidad con Boca Juniors.

“Soy más de Riquelme, pero son dos fenómenos”, dijo el ‘10’. Eso sí, la conversación no terminó ahí y ‘Juanfer’ recordó unas declaraciones de Román, en las que decía que el gol de Quintero en la final de la Libertadores no lo podía repetir nunca más. El colombiano reconoció que estas palabras le dolieron.

“Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene”, reveló.

“En un momento me sentí mal, habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira cómo es la vida... después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron", agregó Juan Fernando Quintero.

A pesar de las diferencias que hubo sobre ese momento, Quintero reconoció su admiración por Juan Román Riquelme, pues es uno de los grandes referentes latinoamericanos en su posición: “Es un jugador que admiro. No me interesa que sea de Boca, simplemente es un jugador que admiro desde niño”.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre su regreso a Colombia?

En la misma entrevista, le preguntaron al colombiano por un sueño que tenía pendiente en el fútbol. No dudó en responder que desea regresar al equipo de sus amores, el Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre el Junior de Barranquilla, donde dijo que tenía una “revancha” pendiente. Recordemos que el paso del antioqueño por el cuadro de ‘curramba’ no terminó de la mejor manera.