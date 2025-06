Jugador campeón en Europa le quiere hacer zancadilla a Luis Díaz con dos equipos que lo quieren

El futuro de Luis Díaz sigue estando en vilo en el Liverpool pero su nombre sigue teniendo resonancia en el mercado, entre Europa y Arabia Saudita, pero como su salida de Inglaterra no es fácil, los equipos interesados en él empiezan a ver qué alternativas buscar.

Por eso, este lunes hubo novedades sobre los acercamientos del Al Nassr por el colombiano, una de sus obsesiones de cara a reforzarse para la próxima temporada, y sabiendo que una de sus figuras, Sadio Mané, no seguirá.

En el equipo de Riad, que tiene como principal estrella a Cristiano Ronaldo, tienen una larga lista de jugadores para aumentar el nivel de la plantilla, pero en la zona ofensiva por izquierda, además de Luis Díaz, apareció un compatriota de ‘CR7’ y que acaba de ser campeón de la Nations League.

“Entiendo que Rafael Leao es un objetivo claro para Al-Nassr este verano. El Milan podría considerar una venta por más de 80 millones de euros. No está claro si Leao está abierto a Arabia Saudí, pero está en la lista de Al-Nassr junto a Luis Díaz”, informó Ben Jacobs.

El precio millonario que pagaría Al Nassr por Luis Díaz

Tras confirmarse que el atacante nacido en Barrancas sí es uno de los objetivos, el cuadro árabe quiere tentar al Liverpool de vender a uno de sus mejores jugadores, a pesar de que ya le dejaron claro al Barcelona, otro de los interesados, que no lo dejarán salir.

“En Liverpool ya le dijeron al Barcelona que no quieren vender, pero Al-Nassr está preparado para ofrecer 85 millones de euros o más”, explicó el citado periodista, quien dejó claro que en Riad están dispuestos a pagar un alto valor, para contar con Luis Díaz y rodear de buena manera a Cristiano Ronaldo.

Luis Díaz y FC Barcelona AFP

Mientras tanto, a 'Lucho' le preguntaron el jueves pasado en rueda de prensa estando con la Selección Colombia, si era verdad el interés del Barcelona, y dijo que sí están en conversaciones con otros equipos, pero que aún no está nada definido.

"Qué pregunta difícil, yo estoy muy contento en el Liverpool, siempre lo he dicho porque me han tratado bien desde el primer día. Estamos hablando con otros clubes. Es el mercado de fichajes, es normal. Estamos esperando a ver qué pasa. Si el Liverpool renueva mi contrato, o si tengo que quedarme los dos años que me quedan, estaré contento", aseguró Luis Díaz, dejando abierta la puerta a cambiar de camiseta para la próxima temporada.