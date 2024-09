"Jugué con Luis Díaz en el Barranquilla, lo disfruté en Junior y tenemos una linda amistad"

Mucho se habla de Luis Díaz, desde lo deportivo, pero pocas veces se resalta lo que hace fuera de los terrenos de juego. Y es que su calidad, técnica, magia y profesionalismo son innegables. Día a día, cuando salta a la cancha, lo demuestra. Sin embargo, una de las claves de su éxito, por no decir la más importante, es su humildad, esa forma de ser única y con la que conquistó corazones.

Cuando personas cercanas al guajiro hablan de él y lo definen, siempre destacan esa virtud. Por eso, en esta ocasión, no fue la excepción. En charla exclusiva con Gol Caracol, Daniel Moreno, quien es figura en Deportivo Pasto en la Liga BetPlay II-2024, con cinco goles y siendo titular indiscutido, recordó sus inicios en el fútbol, esos que compartió junto a 'Lucho'. Eran unos soñadores.

"Tuve la oportunidad de jugar con Luis Díaz en el Barranquilla Fútbol Club y, después, disfrutarlo en Junior, donde ya era un jugador más experimentado. Fue un lujo. De hecho, en la actualidad, los dos todavía tenemos contacto, es una gran persona. Muy humilde. Las veces que le he escrito, me responde siempre, sin problema", contó el atacante nacido en Carepa, Antioquia, de 29 años.

Pero no fue lo único que expresó el atacante del conjunto 'volcánico', de paso también por Deportes Tolima, Alianza Petrolera e Independiente Santa Fe. "Cuando nos vemos con 'Luchito', se pasa bien. Solo me quedan buenos recuerdos con él, de la persona tan maravillosa y el gran jugador que es, así que bueno, ahí queda una linda amistad que ha perdurado hasta ahora", añadió.

Y es que Daniel Moreno ve a su 'pana', como le dice, como un ejemplo a seguir, un motivo por el que se vale soñar. "Luis Díaz es una persona que Dios lo dotó con mucho talento y que, sin duda, él supo aprovechar. Pero no fue de la nada. Eso lo logró, gracias a su trabajo y dedicación. Todos sabemos lo que es el hombre deportivamente; solo basta con ver dónde está: en la élite", afirmó.

"Así que bueno, hablándote de mí, seguramente, no llegue quizás al nivel que está él, porque todos sabemos que eso ya es muy arriba y por mi edad, no alcanzo a llegar hasta allá, aunque no se sabe (risas), pero por mi trabajo, mi dedicación hoy por hoy, el seguir haciendo goles, me va a llevar a jugar en el fútbol internacional, como él lo hizo en su momento y ahí va", sentenció.