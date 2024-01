Kevin Mier ya fue oficializado por el Cruz Azul y se prepara para el 'primer baile', en la Liga MX

¡Hasta que por fin! En el transcurso de la jornada del pasado viernes, Cruz Azul no se hizo esperar más y confirmó a Kevin Mier como su nuevo guardameta, después de su paso por Atlético Nacional.

Aunque la información ya era completamente oficial, teniendo en cuenta que el arquero colombiano ya había dado sus primeras declaraciones y demás, no fue hasta este 12 de enero que el club mexicano lo anunció en sus redes sociales, compartiendo además unas imágenes del guardameta en entrenamiento.

“¡Qué ilusión tenerte en La Máquina, Kevin ! Bienvenido a tu nueva casa”, fueron las palabras del conjunto ‘cementero’ en cuenta oficial de ‘X’, confirmando la vinculación por el ‘cafetero’, quien llega con sello de Selección Colombia y un brillante paso por Atlético Nacional.

Cabe destacar que este mismo sábado 13 de enero se podría dar el debut de Kevin Mier con Cruz Azul, frente a Pachuca, por la primera jornada de la Liga MX. El compromiso iniciará a las 8:00 p.m.

¡Qué ilusión tenerte en La Máquina, Kevin! 🇨🇴



— CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 12, 2024

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Kevin Mier en su llegada a México?

En su llegada a territorio ‘manito’, para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con el cuadro ‘cementero’, el guardameta colombiano atendió a los medios de comunicación que lo estaban esperando.

Enfatizando en la responsabilidad y gran reto personal que compete esta nueva etapa profesional, Kevin Mier se mostró contento por su fichaje en Cruz Azul: “Para mí venir al fútbol de México es un gran reto, es una gran alegría pertenecer a este gran club. Tengo muchos objetivos, obviamente tengo que trabajar para cumplirlos y soñar cada día más".

"Lo primero que quiero hacer es llegar a aportar junto con los compañeros. Quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere y que es muy importante. Entonces vamos a estar trabajando para ello. Tengo varios compañeros de Selección Colombia y he hablado mucho con ellos, me comentaban un poco sobre el equipo. Entonces voy a venir a aportar, voy a contribuir con lo que me he adquirido con mi experiencia", complementó el ‘cafetero’.

Además, agradeciendo por el respaldo, confianza y apoyo, Mier agradeció a ‘La Máquina’: “Para mí, la verdad, es una alegría que hayan optado por mí. Saben el talento entonces que tengo, lo que puedo llegar a mostrar. Voy a hacer todo de la mejor manera para cumplir todos los objetivos posibles".

Ahora, con el campeonato local a puertas de iniciar, se espera que Kevin Mier pueda demostrar sus grandes condiciones y se gane el cariño y respaldo de toda la afición ‘cementera’ partido a partido.