Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 León vs. Mazatlán, EN VIVO: siga el minuto a minuto de partido por Liga MX con James Rodríguez
EN VIVO

🔴 León vs. Mazatlán, EN VIVO: siga el minuto a minuto de partido por Liga MX con James Rodríguez

Este martes, León, liderado por James Rodríguez, recibe en el Nou Camp al Mazatlán en partido válido por la décima jornada de la Liga MX. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de sept, 2025
James Rodríguez en un partido con León de la Liga mexicana.
AFP
  • 09:42 p. m. - 🟣👊🏻 ¡Confianza total!
    🟣👊🏻 En Mazatlán confían en Benedetti!

  • 09:41 p. m. - 🟢🦁 ¡Listos en las 'fieras'! 🟢🦁
    🟢🦁 ¡Así fue la llegada del León!

  • 09:40 p. m.
    🟣 ¡La titular del Mazatlán! ¡Juega Nicolás Benedetti!

  • 09:38 p. m. - ⚽👊🏻¡TITULARES confirmadas!⚽👊🏻
    🦁🟢 ¡Así va León! ¡Juega James Rodríguez!

    Además del '10', en las 'fieras' también serán de la partida sus compatriotas Daniel Arcila y Stiven Barreiro.

  • 09:30 p. m.
    🤔🦁¿Cómo va León en la Liga MX?

    Las 'fieras' que tienen como gran figura a James Rodríguez suma 11 puntos tras nueve jornadas disputadas en el Apertura MX 2025.

  • 09:28 p. m. - 👊🏻¡Se viene el juego!👊🏻
    ⌚⚽¿A qué horas es el partido?⌚⚽

    A las 10:05 de la noche, en horario de Colombia, rodará el balón en el Nou Camp.

  • 09:23 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre León y Mazatlán, válido por la décima jornada del Apertura MX.

