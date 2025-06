León y los refuerzos que suenan para la próxima temporada; ¿competencia para James Rodríguez?

James Rodríguez pasa unos días descanso tras completar oficialmente la temporada con León y participar de la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia frente a Perú y Argentina, respectivamente. Mientras el volante cucuteño vive días con sus familias y sus seres más cercanos, en las toldas de las 'fieras' comienzan a mirar los refuerzos.

En las últimas semanas en la prensa 'azteca' ha sonado fuertemente un nombre para arribar a la escuadra que es entrenada por Eduardo Berizzo; se trata de Alan Mozo y quien juega en las 'Chivas' de Guadalajara. Sobre estos rumores de mercado fue consultado el propio DT de las 'esmeraldas', que no confirmó ni desmintió el asunto.

"Puede ser una oportunidad para nosotros, un futbolista de una intensidad, se muestra dinámico. Pero no me gustaría pronunciarme. Me preguntas por él, te puedo contestar por todos los futbolistas de la liga. Primero evaluaremos bien cómo estamos nosotros", precisó Berizzo en charla con la prensa y que recoge el medio 'TUDN'.

Eduardo Berizzo, técnico de Club León de México - Foto: ULISES RUIZ/AFP

A continuación, el director técnico argentino al servicio del León, sostuvo que en cuanto a fichajes le apostarán a aquellos que le puedan dar una mejora a su equipo.

"En principio, ninguna posición en especial (para reforzar), siempre que surja una opción que nos mejore en cualquier puesto será bienvenida, pero no una situación puntual de ninguna posición exactamente", complementó Eduardo Berizzo.

Recordemos que León no jugará el Mundial de Clubes 2025, próximo a comenzar en los Estados Unidos. ¿El motivo? Tanto las 'fieras' como el Pachuca pertenecen al mismo dueño y eso están contraindicado en la normativa del certamen que es auspiciado por el mayor ente del fútbol mundial, la FIFA.

"Seguramente lo veremos (el Mundial de Clubes), eso ha quedado atrás, esa situación que ya atravesamos y pasó. Ahora enfocados en lo que viene, incorporar y hacer sentir rápido a la gente que llega y seguir desarrollando al equipo. No quiero pronunciarme porque quiero entrar en contacto con el equipo, cómo va, cómo estamos y de acuerdo a la realidad que vivamos ir pensando en incorporar o no", terminó por precisar el timonel del elenco del estado de Guanajuato.