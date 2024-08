Leonel Álvarez se molestó con periodistas en Ecuador: "No soy modelo para dar pasarelas"

Leonel Álvarez llegó a darle una nueva cara a Emelec, equipo que no pasa por los mejores momentos. Si bien el equipo comenzó con una dura derrota en su debut por la Liga de Ecuador, ahora, pese a las adversidades, consiguió avanzar de ronda en la Copa de Ecuador, hito no menor de cara a seguir en el camino a un potencial título.

Esto fue en partido contra Tumbaco AV25, por la segunda fase de la mencionada competición, en donde, pese a empatar 1-1 en el tiempo regular, en la tanda de penales, el equipo azul logró clasificar a la siguiente instancia.

Pese al buen resultado, una de las cosas que se llevó notoriamente la atención fue la actitud que tuvo precisamente el DT colombiano, tras el partido, pues tuvo un fuerte encontronazo con varios de los periodistas que se encontraban en el estadio Olímpico de Atahualpa, ansiosos por unas palabras suyas.

Leonel Álvarez firmando su contrato con Emelec Foto: Emelec

Pues bien, luego de cada partido de Seria A de Ecuador hay una rueda de prensa en donde, por lo general, se analiza el juego y se mencionan aspectos a mejorar para próximas ocasiones. Sin embargo, este no es el caso de la Copa, en donde la única posibilidad de hablar con el técnico de los equipos, es en zona mixta.

Precisamente Álvarez tuvo que pasar por dicha zona, mostrándose muy molesto por esta situación con los distintos periodistas que se encontraban allí. “Esto no es serio. Yo ya estaba en el bus, son las 11 de la noche, a dar una pasarela aquí, yo no soy modelo”, fue lo que manifestó el estratega 'cafetero'.

A Leonel Álvarez no le gusta la zona mixta después de los partidos 😬pic.twitter.com/Xi0nrBPJUw — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) August 9, 2024

No obstante, una vez llegó a Guayaquil, luego del partido, aclaró a los distintos medios que lo abordaron al respecto, qué fue lo que le molestó de la situación que pasó en Atahualpa. "Me habían explicado que no hay rueda de prensa después de partidos. Yo ya estaba en el bus, me hicieron bajar, porque había sanción fuerte si no lo hacía", explicó en primera instancia.

"Debía pasar a zona mixta. Di la vuelta y eso no me parece justo para los periodistas. Pero si me sacan del bus a dar una vuelta a solo sacar la mano, no es justo ni con uno ni con los periodistas que esperan una nota", agregó a su explicación.

Finalmente, terminó pidiendo excusas respecto a lo sucedido. "Como no hay rueda de prensa post partido, hay estrés, cansancio. Pero si hubo inconvenientes, yo ofrezco disculpas. Quería dar entrevistas, pero hay gente que hace daño. Me decían que ya no podía hablar. Mi intención no era ofender a nadie".