Leyenda del Galatasaray arremetió contra Dávinson Sánchez: "No eres Pelé"

Este miércoles 8 de enero Davinson Sánchez y el Galatasaray se enfrentaron contra el Istanbul BB por un encuentro del grupo C, de la fase de grupos de la Copa de Turquía, teniendo como gran protagonista al defensa central colombiano, quién abrió el marcador para los locales, poniendo el 1-1 parcial.

A pesar de que el encuentro finalizó igualado a dos goles, las calificaciones para Sánchez fueron bastante altas en el juego, pero sorpresivamente también recibió una dura crítica de Hasan Sas, histórico ex jugador de la selección turca y del Galatasaray, quien afirmó que el papel del colombiano no es driblar rivales dentro del área y que este no es Pelé, en el programa Yeni Açik de Turquía.

Hay que destacar que el 2025 para Davinson Sánchez ha comenzado siendo protagonista, no solamente por el gol por copa, sino también de polémicas con el Galatasaray, debido precisamente a que tuvo parte de culpa en la anotación que le marcaron a su club el pasado sábado 4 de enero, en el debut del año frente al Götzepe, en un juego de la Superliga turca que finalizó 2-1 a favor de 'los leones'.

Precisamente sobre este tema, Hasan Sas afirmó que elogiar mucho al colombiano es lo que lo hace desconcentrarse, dedicándole unas palabras en donde afirma que "espera que haya aprendido la lección": "Elogiamos mucho a Davinson, lo llamamos el mejor defensor, pero tú no eres Pelé. No te pusieron allí para lucirte. Eres un cortador, tienes que poner en juego las bolas que cortas con el pie bueno. Estás intentando driblar a tres personas en el área de penalti, demasiada confianza en ti mismo no es buena. Espero que haya aprendido la lección".

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, enfrentó a AZ Alkmaar, por la Europa League Getty Images

El exfutbolista y director técnico turco continuo sus palabras y críticas a Davinson Sánchez y el exceso de confianza, afirmando que su posición de defensor debe ser clara y únicamente debe estar en la zona de defensa, diciendo: "El deber del defensor es claro. Intentaste conseguir otros trabajos y esto se debe al exceso de confianza. Se dirigió hacia Rómulo en posición de gol pensando que podría alcanzarlo de todos modos, pero no pudo. Esto sucede debido a demasiada confianza en uno mismo".

De cualquier manera, no todo fue negativo, pies Sas también destacó que Sánchez es de los jugadores con mayor concentración en el Galatasaray, pero que el problema del club es que tienen demasiada confianza en sí mismos: "Los jugadores del Galatasaray tienen demasiada confianza en sí mismos. Demasiada confianza en sí mismos es malo. Debe haber una concentración media. Hay un jugador en el Galatasaray cuya concentración es mucho mayor que la media: Davinson Sánchez", afirmó el ex jugador, quien supo ser parte del Galatasaray en la época de 1998 hasta 2009.

Hasan Sas en el Galatasaray. MUSTAFA OZER/AFP.