"Tadej Pogacar es favorito para ganar el Tour de Francia por fuerza, equipo y motivación"

El excorredor Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia, considera a Tadej Pogacar como principal favorito a ganar la próxima edición de la ronda gala "por fuerza, por equipo y por motivación".

"Sale como favorito, aunque el año pasado también (Jonas) Vingegaard salía como favorito porque había ganado el año anterior y se le truncó la temporada en la Itzulia por una caída", ha recordado el navarro en una comparecencia ante los medios de comunicación durante uno de los actos del homenaje al mítico Jesús Loroño que se celebra este fin de semana en Bilbao.

Este viernes, Indurain participará en un coloquio junto a Abraham Olano, Marino Lejarreta, Julián Gorospe, Luis Zubero o Luis Otaño para glosar la figura de Loroño, legendario corredor vizcaíno ganador de la Vuelta a España de 1957 y de la Montaña del Tour de Francia en 1953.

Para Indurain, ser el ganador de la última edición del Tour, como el caso del esloveno, "te pone como favorito para el siguiente", si bien ha matizado que esa condición "hay que demostrarla todos los días" y en una temporada "hay mucha tensión" en las carreras y pueden producirse además caídas o lesiones.

"Está fuerte, tiene un buen equipo, tiene moral y es joven, pero cada año las carreras son completamente diferentes", ha incidido la leyenda del ciclismo, quien ha valorado muy positivamente la presencia en el pelotón de corredores españoles jóvenes como Juan Ayuso, Carlos Rodríguez o Pablo Torres.

"Hay chavales que vienen pegando fuerte y que además no tienen por qué correr en equipos nacionales, no tienen miedo de hacerlo fuera. Lo que pasa es que hay buenos rivales y muchos ganadores. Hoy en día lo que cuentas ganar y si no ganas, si haces un buen puesto, quizás no se le da la importancia que se le daba antes", ha reflexionado.

"Lo que falta es un ganador y eso es difícil. En todos los deportes ganar es muy difícil y en el ciclismo también. Hay mucha rivalidad. Hay muchos corredores que intentan ganar carreras, pero está todo muy controlado. Hay mucha información y no hay la libertad que había antes de hacer escapadas. Pero es lo que hay y te tienes que adaptar", ha añadido Indurain.

También ha señalado que, aunque personalmente le gustan "etapas más largas y puertos míticos", trata de seguir sobre todo a través de los medios de comunicación "las grandes pruebas" de un ciclismo "mucho más explosivo" que el que corrió a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 del pasado siglo.

"A mí me gustaban las tres semanas y las etapas largas. Ahora hay otros espectáculos, etapas más cortitas y puertos durísimos. Todo cambia y evoluciona. En la época de Loroño era un ciclismo, en la mía otro y ahora otro. Y en el futuro también cambiará. Te tienes que adaptar a lo que hay en cada momento", ha concluido Indurain.