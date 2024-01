Linda Caicedo se 'robó' las miradas en los The Best, con particular look y presencia estelar

Este lunes se realizó la gala de los premios The Best , en Londres, donde la colombiana Linda Caicedo hizo presencia con un impresionante look que se llevó todas las miradas de los presentes. Y es que, como una de las grandes favoritas a quedarse con el premio a la mejor jugadora del año, la ‘cafetera’ fue motivo de aplausos y reconocimientos.

Con un traje negro y una sonrisa de oreja a oreja, la joven vallecaucana fue una de las destacadas presencias en este importante evento, que reúne a los mejores y más importantes protagonistas del fútbol mundial.

Y, debido a su importancia y protagonismo, se pudo ver que la cámara de la transmisión casi que no le quitaba el ‘ojo’ a Linda Caicedo, quien dio de qué hablar desde muy temprano en los Premios The Best. Esto, después de que la colombiana no fuera incluida dentro del mejor once en el fútbol femenino, teniendo en cuenta que su 2023 fue más que ‘brillante’, en todas las competencias a las que asistió.

No por nada se llevó el premio al mejor gol en la Copa del Mundo femenina, además de ser catalogadas como una de las grandes estrellas del Real Madrid. Sumado a eso, a lo largo del año se le reconoció su gran potencial, categoría y talento que promete a ser una de las deportistas más destacadas en el mundo.

Sin embargo, no todo es malo para la ‘cafetera’, quien también supo brillar por su sola presencia y en las redes la destacaron de gran manera, llenándola de elogios y comentarios positivos. “Debería cambiarse el nombre a Hermosa Caicedo”, “hermosa crack” y “con solo 18 años tenemos a la mejor jugadora del futuro”, fueron algunos mensajes de los cibernautas en redes sociales.

Linda Caicedo, cada vez más cerca de la gloria

La colombiana, destacada por ser una de las jugadoras más relevantes en el fútbol mundial, al final terminó en la segunda posición de los Premios The Best, quedando muy cerca de coronarse como la mejor jugadora del 2023.

De todas maneras, que a tan solo 18 años de edad la 'cafetera' pueda entrar de lleno en este podio, da mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que tiene un futuro prometedor por delante.