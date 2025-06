Liverpool, un campeón en lista negra; se filtra interés por jugador que sentó Luis Díaz

Por estos días en Europa las noticias se concentran en el tema de fichajes, los clubes importantes del 'viejo continente' acuden al mercado para tratar de quedarse con lo mejor de la cuota disponible. Así las cosas, el AC Milanes de los equipos que miran de cerca y ya le pusieron el ojo a un jugador que sentó Luis Díaz en el Liverpool.

El cuadro 'rossoneri' quiere recuperar el nivel de otros años en el continente y para ello le apuesta a reforzar su delantera. A Massimiliano Allegri, recién nombrado como director técnico, le gusta un artillero en particular, y si bien en los 'reds' no ha validado el precio que pagaron por él de 85 millones de libras esterlinas, en Milan ven con buenos ojos su posible llegada. Todo se trata de Darwin Núñez.

Hay que indicar que el artillero uruguayo no ha tenido consistencia en el ataque de Liverpool, aunque no se niega su capacidad para generar peligro en el pórtico contrario. Sin embargo, su ineficacia de cara al gol le costó regularidad; en líneas generales, no ha cumplido con las expectativas y en la prensa internacional no paran de hablar de su probable salida del vigente campeón de la Premier League; esto lo trataría de aprovechar el Milan.

Darwin Núñez, jugador del Liverpool en la tanda de penaltis contra PSG. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images



En 'Gazzetta dello Sport' informaron que Allegri puso sobre la mesa el nombre de Darwin Núñez, delantero del Liverpool que no ha terminado de consolidarse en la Premier League. El Milan le apuesta a un '9' de alto perfil y que pueda aguantar el peso de jugar en San Siro; razón por la cual optarían por el atacante de la selección uruguaya. Además que formaría un dupla muy buena con Santiago Giménez y quien es internacional con México.

Publicidad

"Núñez podría ser el único delantero, pero también un compañero extraordinario para Giménez. Ambos, en sus selecciones, también han jugado en pareja con otro delantero. Pero mientras que el mexicano sigue siendo un delantero que prefiere atacar la portería, Darwin es más versátil, funciona como pasador y ayuda al equipo", precisaron por su parte en diario 'Sport' haciendo énfasis en el informe de 'Gazzetta dello Sport' .

Eso sí, la operación no parece nada sencilla, ya que Liverpool solo aceptaría si se dan las condiciones adecuadas; pedirían 60 millones euros. De otro lado, el nombre de Núñez también ha sido vinculado con otros clubes en Italia como el Nápoles. Solo queda ver en qué terminan todos estos rumores de mercado.