"Que a Juan Manuel Lillo le digan en Colombia 'Malillo' es injusto; por algo trabaja con Guardiola"

En la serie de entrevista de Gol Caracol para su sección el 'Anecdotario' el más reciente invitado fue Andrés Orozco, actual entrenador de Envigado y que en su carrera como futbolista pasó por clubes de nuestro país, México, Brasil y Argentina. Y precisamente en ese recorrido tuvo la oportunidad de defender los colores de Dorados de Sinaloa, en donde fue dirigido por el español Juan Manuel Lillo y en el que compartió camerinocon Pep Guardiola,una figura reconocida del balompié internacional.

Coincidencialmente, Lillo trabajó en dos clubes grandes de nuestro país como Millonarios(2014) y Nacional (2017), sin obtener los mejores resultados, siendo criticado por la prensa e incluso por los hinchas; pero dejando

Con respecto a las calidades del entrenador español, de 59 años, habló Orozco, en uno de los apartados de la entrevista concedida a nuestro medio.

Juan Manuel Lillo y 'Pep' Guardiola en Manchester City AFP

"Yo comparto lo que dicen jugadores que tuvieron a Lillo, como Mayer Candelo, Alexis Henríquez y otros más; y me basó que si él no fuera bueno; no estuviera donde está. Lo que pasa es que en el tema del fútbol se es resultadista. A excepción de Millonarios y Nacional, Lillo siempre dirigió equipos de media tabla para abajo, por más conocimiento que tengas eso es complicado", expresó el otrora defensor central que fue campeón con la Selección Colombia en la Copa América 2001.

Publicidad

Asegura usted que la importancia de Lillo es por el camino que ha hecho como asistente de Guardiola...

"Sí. Él es una persona que se encuentra en un sitio muy importante, junto a un hombre como Pep Guardiola. Los que pasamos por las manos de Lillo tenemos una buena imagen. No siempre se gana en el fútbol, pero él ha sido ganador de la Champions y lo ha ganado todo junto a Pep. Así que le digan Malillo en Colombia es injusto, Juan Manuel le ha entregado mucho al fútbol".

Hablando de Lillo; ¿cómo fue para usted jugar con Guardiola en México?, ¿cómo era ese Guardiola?

"Guardiola llegó a Dorados y los más viejitos tuvimos la oportunidad de ver a Guardiola como jugador y como DT. Él venía de ser ganador en España, generaba mucha expectativa, lo seguía y ahí al tenerlo al lado se confirmó su calidad, el don de gente. A ratos, él jugaba lesionado, fue a Dorados para estar al lado de Lillo"

Publicidad

¿Por qué Guardiola jugaba lesionado en Dorados?

"Él decía que no quería que lo vieran como si hubiera ido a Dorados a robar. Un momento tuvo un desgarro, se metía a los partidos y jugaba un poco más parado, entregaba el balón sin problema, era diferente, con una fortaleza mental que tenían los jugadores de tiempo atrás, algo que estos muchachos de ahora no han visto, porque no hay quién dé esos ejemplos".

¿Otra particularidad de Guardiola?

"Guardiola no fue a Dorados por la plata, él incluso cuando pagaban los premios ni destapaba el sobre, se los regalaba a los utileros. Él quería estar al lado de Lillo y ver cómo trabajaba. No es casualidad que hayan trabajado juntos".

¿Ha vuelto a hablar con Lillo y Guardiola?

"Sí. El año pasado fui a ver al Manchester City frente a Brighton y hablé con Lillo y con Guardiola, se nota que no olvidan lo que fue su pasado".

Vea acá la entrevista completa de Andrés Orozco en el 'Anecdotario' de Gol Caracol