Linda Caicedo y una prueba de 'oro' con Real Madrid femenino, en la Copa de la Reina

Este sábado 13 de enero, Linda Caicedo y ‘compañía’ irán en busca de un importante triunfo frente a Real Betis por los octavos de final en la Copa de la Reina, certamen del que las ‘merengues’ quedaron subcampeonas en la edición pasada.

Y, como era de esperarse, para esta fase trascendental la colombiana no podía faltar dentro de las jugadoras convocadas por Alberto Toril. A horas de que Real Madrid afronte este partido, el estratega español incluyó a la ‘cafetera’ dentro del selecto listado de viajeras a Sevilla.

Acompañada de sus compañeras de equipo, la colombiana arribó a la ciudad en la que este sábado se verán las caras con el Real Betis, club que también irá con toda su ‘artillería’ para hacer respetar su casa y conseguir el paso a la siguiente fase del certamen.

Cabe destacar que las ‘merengues’ depositan sus esperanzas de título en esta competencia, luego de que en Champions League estén teniendo una muy cuestionada participación y en la Liga exista una importante distancia en materia de puntos con el líder Barcelona.

Por otra parte, es importante destacar que, así como en la edición pasada de la Copa de la Reina, se espera que Lida Caicedo ‘brille’ con lúcidas actuaciones, goles y asistencias. Y, aunque su nivel se ha visto un poco permeado por la lesión que tuvo hace un par de semanas, con la motivación de ser una de las candidatas a ganar el premio The Best, la colombiana es la jugadora a seguir este sábado 13 de enero.

Linda Caicedo tuvo un 2023 muy bueno a nivel individual con el Real Madrid femenino. Foto: Getty Images.

¿Cuáles son los otros cruces en la Copa de la Reina?

La jornada de octavos de final iniciará este sábado 13 de enero con el Fundación Albacete frente al Barcelona FC, a las 6:00 a.m.

A segundo turno, Real Betis y Real Madrid femenina serán los dos equipos que le den continuidad al certamen, en el que Linda Caicedo es una de las grandes estrellas a figurar. Este partido será a las 10:30 a.m. (hora colombiana).

A las 12:30 p.m. Valencia y el Levante, de Mayra Ramírez, serán los dos equipos que buscarán figurar con un triunfo en los octavos del certamen. ¡Partidazo!

Para cerrar la jornada del sábado, Alavés y Atlético de Madrid se pondrán cita a las 3:00 p.m.

Ya el domingo, los partidos correspondientes al resto de la jornada serán Sporting de Huelva vs. Real Sociedad, Real Oviedo vs. Granadilla Tenerife, Levante La Planas vs. Sevilla y Athletic Club vs. Madrid.