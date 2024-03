Liverpool vs Manchester United: Luis Díaz es noticia porque Jurgen Klopp hará cambios en la titular

Este domingo uno de los partidos que centra la atención de los fanáticos del fútbol será el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United, por los cuartos de final de la FA Cup. Como es a partido único los dos equipos no quieren dar ventajas y por eso el técnico del elenco de Merseyside ya planea lo que será su titular para este encuentro. ¿Juega Luis Díaz?

Lo cierto es que la prensa que cubre a los reds informa que Jurgen Klopp hará cambios para enfrentarse al cuadro de los ‘red devils’, en el estadio de Old Trafford.

Cabe recordar que Luis Díaz no jugó el jueves contra Sparta Praga en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, ya que el entrenador le dio descanso ante el abultado resultado que habían conseguido en la ida.

La titular del Liverpool contra Manchester United por la FA Cup

En el arco no habría ningún cambio, ya que ante la lesión de Alisson el que seguirá siendo el guardameta inicialista es Caoimhín Kelleher, quien viene teniendo grandes presentaciones y ha respondido a la confianza.

Tal y como informa ‘Liverpool Echo’ la defensa estaría conformada por Virgil van Dijk, Conor Bradley, Jarell Quansah/Joe Gómez y en el lateral izquierdo saldría con Andy Robertson.

Para el mediocampo informaron que “Klopp también tiene opciones en el mediocampo, ya que Dominik Szoboszlai jugó los 90 minutos el jueves, mientras que Alexis Mac Allister tuvo un merecido respiro. Ambos serán favoritos para comenzar junto con el número seis de primera opción, Wataru Endo. Harvey Elliott, sin embargo, tiene un caso sólido a la derecha del triunvirato después de una buena actuación desde el banco a mitad de semana, mientras que Bobby Clark ha restado importancia a un golpe en el tobillo que lo obligó a retirarse”.

Ya en el ataque se daría una de las principales novedades, ya que Mohamed Salah está completamente listo para liderar nuevamente al Liverpool, y estaría acompañado de Luis Díaz y Darwin Núñez.

Luis Díaz, jugador colombiano de Liverpool, se prepara para el partido contra Sparta Praga, en la Europa League AFP

“Salah mantuvo su ritmo durante los 90 minutos contra el Sparta y se espera que comience en el flanco derecho, mientras que Luis Díaz, otro que descansó a mitad de semana, regresará por el flanco izquierdo. Eso dejaría a Darwin Núñez y Cody Gakpo compitiendo por el rol central”, aseguraron en el citado medio.

De esa manera el guajiro volvería a ser inicialista con Liverpool, tras su descanso en el reciente partido, y ser importante como lo viene siendo esta temporada, con su regate, velocidad, gambetas y mucho más, que lo tiene consolidado como pieza clave en el andamiaje del equipo de Merseyside.

Hora y dónde ver Manchester United vs Liverpool por la FA Cup

Este domingo 17 de marzo el Liverpool visitará el estadio del Manchester United, Old Trafford, en lo que será el duelo único de cuartos de final de la FA Cup. El encuentro será desde las 10:30 a.m., con transmisión de ESPN y Star Plus.