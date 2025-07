Liverpool y la decisión de última hora con Luis Díaz, en medio del interés de Bayern Múnich

La novela del colombiano Luis Díaz no termina y su futuro sigue siendo una incógnita en el Liverpool de Inglaterra. Los 'reds' tienen partido de fogueo este sábado 26 de julio y dieron otra señal que deja muchas dudas sobre 'Lucho'.

Liverpool confirmó los once titulares que jugarán contra AC Milan y el Díaz Marulanda no aparece, pero lo más preocupante es que tampoco fue tenido en cuenta en el banquillo de suplentes. Eso sí, no es la única ausencia importante, el argentino Alexis Mac Allister y el uruguayo Darwin Núñez no serán de la partida. Todo esto porque desde hace días se viene mencionando el tema del interés del guajiro en irse a Bayern Múnich, ante una importante oferta salarial y para adquirir sus derechos deportivos. Para muchos, esto es señal de que las negociaciones siguen.

En el once titular de Liverpool frente al AC Milan aparecen los siguientes jugadores: el arquero Alisson Becker; en defensa, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, y Trey Nyoni Stephenson; en el mediocampo, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Tyler Morton y Florian Wirtz; y en ataque, Mohamed Salah, Harvey Elliott y Lewis Ngumoha. En el banco de suplentes están Freddie Woodman, Giorgi Mamardashvili, Ibrahima Konaté, Curtis Jones, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas, Ben Doak, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Bradley Nyoni.

Antecedentes entre Liverpool y AC Milan

Milan es un rival muy conocido por el Liverpool, que se ha enfrentado en la Liga de Campeones en cinco ocasiones, incluidas dos veces en la final del torneo.

El club de la Serie A tiene una larga historia en la Copa de Europa, levantando el trofeo siete veces, y su triunfo más reciente fue en 2007 con una victoria sobre los Reds en Atenas.

El Liverpool ya se hizo famoso por haber superado a sus rivales en la final del «Milagro de Estambul» de 2005, mientras que en 2021 tuvieron lugar otros dos encuentros en la fase de grupos, ambos ganados por los Rojos.

El equipo de Arne Slot también viajó a San Siro para disputar la fase de la Liga de Campeones el pasado mes de septiembre, el último encuentro entre los dos equipos, y se aseguró el 3-1 sobre sus rivales.

Sin embargo, el Milan ha experimentado cambios desde entonces, y recientemente ha vuelto a nombrar a su entrenador Massimiliano Allegri, que ahora está en su segunda etapa como técnico tras haber estado al frente del equipo entre 2010 y 2014.

El Milan terminó octavo en la Serie A la pasada temporada y fue subcampeón de la Coppa Italia. También salió de la Liga de Campeones en la fase de eliminatorias, pero logró levantar la Supercopa Italiana, un torneo de cuatro equipos entre el ganador y el subcampeón de la Serie A y la Coppa Italia.

En la actual ventana de transferencias de verano, las incorporaciones del Milan han incluido a Luka Modric y Pervis Estupinan.

Antes del encuentro con el Liverpool, el miércoles por la noche fue derrotado 1-0 por el Arsenal en Singapur.