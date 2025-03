¿Los jugadores de León tienen el número de James Rodríguez?: uno no lo tenía ni registrado

Desde la llegada de James Rodríguez al León este club se ha convertido en uno de los más seguidos en redes sociales y en cada juego que ha tenido en la Liga MX el revuelo es total. Aprovechando a los seguidores en las plataformas digitales, el elenco del estado de Guanajuato, no para de hacer distintas dinámicas y en una de las más recientes causó sensación.

Si bien el protagonista no es Rodríguez Rubio, el nombre del volante cucuteño salió a relucir en medio de las risas de un compañero en las 'fieras'. El final no fue el esperado. ¿Qué pasó? Fue así como Salvador Reyes Chávez fue consultado por el contacto telefónico más famoso que tenía.

A continuación, el popular 'Chavita' comenzó a revelar los nombres: "Yo creo que puedo meter ahí a Andrés Guardado, a Layún, por ahí a Ochoa, y ya". Al propinar la respuesta, el encargado de la dinámica le hizo la contrapregunta sino tenía el número de James Rodríguez. A lo que el lateral izquierdo fue muy sincero al decir: "Es que todavía no lo registro (risas)".

Pero ahí no paró todo, ya que al instante, Reyes Chávez fue incitado a que le marcara al capitán de León y de la Selección Colombia, pero luego de hacerlo no todo terminó como esperaba. Desde su teléfono se escuchó que no tenía saldo, lo que desató las risas de todos.

"Contactos hay, falta saldo. ¡Cómo te queremos, Chavita Reyes!", fue el mensaje que acompañó la publicación del León y que ya es viral entre los aficionados de las 'fieras'.

Por supuesto, que los comentarios de los usuarios se hicieron sentir, y de los que más llamó la atención fue el siguiente: "Si 'Chavita', que juega en el líder de la Liga no trae saldo, qué se puede esperar de un mortal como yo".

¿Cómo va León en la Liga de México?

En diez jornadas disputadas, los dirigidos por Eduardo Berizzo suman 26 unidades, y hasta el momento, se mantienen invictos. Este puntaje les permite liderar en la Liga MX, seguido por las 'Águilas' del América que tienen 23 unidades: el top-3 lo completa Tigres con 19 enteros.