“Luis Diaz, culpable”: le caen duro al colombiano por “caos” del Liverpool

Luis Diaz pasa la que podría ser su época más complicada desde que llegó al Liverpool, pues su nivel no es el mismo de antes, lleva 11 partidos sin gol y le apuntan constantemente por las salidas en falso de su equipo.

Fue así como hinchas y medios de comunicación lo responsabilizaron de la eliminación en la Copa FA frente al modesto Plymouth, colero de la segunda división y que se impuso 1-0 en un encuentro en el que los ‘reds’ presentaron una nómina llena de emergentes con el atacante ‘cafetero’ como figura principal.

De hecho, hasta el neerlandés Arne Slot, su propio entrenador, cargó tintas contra él en declaraciones que demostraron su malestar por lo ocurrido.

Sin embargo, Díaz volvió a tener una nueva oportunidad para sacudirse en el clásico de Premier League en condición de visitante contra el Everton, choque que terminó 2-2 y en el que el ‘cafetero’ fue uno de los más discretos si se tiene en cuenta que no anotó, no hizo asistencias, no remató al arco y falló más de la mitad de los pases que hizo.

En consecuencia, la lluvia de críticas no para de caer sobre él, que de a poco da ventajas en la competencia que tiene en la plantilla con su compañero Cody Gakpo, delantero neerlandés que le viene ganando el pulso al colombiano con goles y buenas presentaciones.

Bajo esa luz, ahora la prensa también le da duro al popular ‘Lucho’, pues el diario ‘Liverpool Echo’, especializado en información del equipo rojo, lo mandó al paredón con nombre y apellido.

“Luis Díaz, culpable” del “caos” en el Liverpool, según prensa

El periódico en cuestión puso al colombiano como uno de los responsables del 2-2 en el estadio del Everton, resultado que se tomó como una derrota debido a que los ‘reds’ son líderes y la escuadra azul lucha por no descender.

En ese sentido, ‘Echo’ tituló que lo visto en el estadio Goodison Park fue un completo “caos” y que hubo una “verdad oculta” del Liverpool.

“La ira y la conmoción se reflejaban claramente en los rostros de los jugadores rojos cuando salían y más de un par expresaron sus frustraciones privadas mientras caminaban hacia el autobús del equipo”, detalló la información.

Acto seguido, el texto lanzó al agua a los que consideró responsables de lo ocurrido: “Mac Allister, Conor Bradley y Luis Díaz fueron los culpables de dejar en rojo al Liverpool”.

“Fue un fútbol descuidado y se notó”, concluyó el escrito sobre el clásico en cuestión.

Ahora, Díaz –que suena para ir al Barcelona – se alista con sus compañeros para recibir al Wolverhampton el domingo 16 de febrero a las 9 de la mañana, hora colombiana, en duelo válido por la jornada 25 de la Premier League

A su vez, el Everton deberá visitar un día antes (a las 12:30 p. m.) al Crystal Palace, elenco de los ‘cafeteros’ Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma.