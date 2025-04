Luis Díaz, más 'red' que nunca: cantó a todo pulmón 'You'll Never Walk Alone'

Este domingo 27 de abril quedará para siempre en la memoria del colombiano Luis Díaz, quien se coronó campeón de la Premier League por primera vez con el Liverpool. Los 'reds' vencieron 5-1 a Tottenham Hotspur y se quedaron con el título con cuatro fechas de anticipación. Como era de esperarse, la celebración fue por todo lo alto y junto a la masiva asistencia de los hinchas en el estadio de Anfield.

Los jugadores de Liverpool se quedaron en el campo y uno a uno fueron ovacionados por los fanáticos. Sin embargo, luego se dio un momento muy emotivo. Los dirigidos por Arne Slot se formaron en fila y comenzaron a cantar con los hinchas la icónica canción 'You'll Never Walk Alone'. 'Lucho' no fue ajeno a este suceso y allí estuvo presente.

