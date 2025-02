Luis Díaz nuevamente pasó en blanco, en el empate a dos goles de Liverpool con Everton

Liverpool dejó escapar los tres puntos del Goodison Park en los últimos instantes. Los 'reds' no tuvieron su mejor fútbol en una nueva edición del derbi de Merseyside y finalmente el marcador fue de 2-2. En cuanto a Luis Díaz estuvo hasta el minuto 87 , en un principio ocupó la posición de falso '9' pero no tuvo la suerte deseada, estuvo completamente marcado por sus rivales, que no le dieron espacios para desenvolverse.

Hay que indicar que finalizando los primeros 45 minutos, el oriundo de Barrancas, en el departamento de la Guajira, tuvo una oportunidad clarísima de anotar, pero se enredó con el balón y Jordan Pickford terminó quedándose con el mismo. No se le vio la confianza de otros compromisos.

Ya en la segunda parte y con las modificaciones que realizó Arne Slot, como fue la incursión del uruguayo Darwin Núñez, Curtis Jones y Trent-Alexander Arnold, cambió hacia la banda izquierda y por ahí mejoró un poco en su juego, trató de apostarle a las gambetas para desequilibrar a sus marcadores y generó uno que otro centro del área en busca no solo de la 'Pantera', sino del egipcio Mohamed Salah.

Luis Díaz en acción de juego con Liverpool frente a Everton. PAUL ELLIS/AFP

Publicidad

¿Cómo se presentó el derbi de Merseyside?

Fue el Everton el que comenzó ganado el duelo a los 'reds', al minuto 11, por intermedio de Beto Betuncal y así los hinchas presentes en el Goodison Park estallaron de alegría. Pero los de Slot reaccionar pronto y el argentino, Alexis Mac Allister decretó la igualdad, al 16.

Los 'tofffes' con Jesper Lindstrom y Iliman Ndiaye pusieron en aprietos a los defensores centrales de Liverpool; cada incursión de éstos era una alarma para Alisson Becker. El primer tiempo cerró con el 1-1 en el tablero, pero con los 'reds' lamentándose la gran oportunidad que tuvo Díaz Marulanda.

Publicidad

Los segundos 45 minutos comenzaron con el dominio de los dueños de casa, balones al área, disparos de media distancia y una serie de cabezazos; sin embargo, no contaron con la suerte de enviarlas al fondo de la red.

Algo que sí pudo ejecutar Liverpool, que al minuto 73, y tras un centro al área de Luis Díaz que fue rechazado por la zaga del Everton, finalmente fue Jones, que sin querer, habilitó a Salah para el 1-2 parcial.

Pero el derbi de Merseyside tenía otra acción que regalar en los últimos instantes y que hasta tuvo revisión de VAR. James Tarkowski logró decretar el 2-2 con suspenso, pero finalmente pudo festejar. Además, fueron expulsados Abdoulaye Doucouré, en los 'toffes', y Curtis Jones, en los 'reds'; ambos protagonizaron forcejeos y empujones.

Curtis Jones fue expulsado en los últimos instantes en el Liverpool. PAUL ELLIS/AFP

El resultado dejó a Liverpool con 57 puntos y sigue en el primer lugar de la Premier League, mientras que Everton llegó a 27 unidades.