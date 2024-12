Luis Díaz y las jugadas contra Manchester City por las que es criticado: ¿Es para tanto?

Luis Díaz volvió a ser titular en Liverpool . Después de haber estado desde el arranque, en la victoria 2-0 sobre Real Madrid, por Champions League , repitió en el once inicial, ahora frente a Manchester City , en la Premier League. Y es que, poco a poco, con su rendimiento, convence y se gana la confianza del director técnico, Arne Slot, que sabe de sus cualidades.

Este domingo 1 de diciembre, en Anfield, ofició por la banda izquierda en la mayoría de ocasiones, pero también se le vio jugando como '9', posición que ya no es desconocida para el guajiro. Recordemos que, en la goleada 4-0 sobre el Bayer Leverkusen, por Liga de Campeones, ya se había desempeñado en ese puesto, respondiendo a la altura, con un triplete.

Luis Díaz, delantero colombiano, lucha por la posesión del balón en Liverpool vs. Manchester City, en la Premier League AFP

Por eso, las ocasiones de peligro no faltaron y tuvo varias. Eso sí, ninguna con la suficiente claridad, pero que los hinchas no perdonaron en redes sociales. Allí, criticaron su falta de control del esférico y también la toma de decisiones en zonas decisivas. Sin embargo, eso no fue motivo para que el estratega lo cambiara en el entretiempo ni mucho menos.

Luis Diaz brother come one maannnnn https://t.co/ASM6dhDTIU — h-Endo (@LfcBrexy) December 1, 2024

LUIS DIAZ TERRORISING MANCHESTER CITY DEFENCE BUT NO END PRODUCT #LIVMCIpic.twitter.com/A9TZJRuolL — BUKAYO 🌶 (@BestOfBukayo) December 1, 2024