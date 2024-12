Emiliano Martínez sufrió uno de los mejores goles de la jornada, en la Premier League

Emiliano Martínez la pasó mal en la fecha 13 de la Premier League . A pesar de solo haber jugado el primer tiempo, ya que se retiró por lesión, protagonizó unas cuantas acciones que dieron para la polémica y en las que fue señalado. De hecho, para muchos, tuvo culpa en el primer tanto de Chelsea , obra de Nicolas Jackson, porque el balón entró justo por su palo.

Pero eso no fue todo. Posteriormente, tomó el esférico con sus manos, tras un pase de Pau Torres, su compañero. Razón por la que el árbitro sancionó infracción y hubo tiro libre indirecto adentro del área, a favor de los 'blues'. Para su fortuna, no pasó a mayores y corrigió el error, atajando el remate. Sin embargo, no tuvo la misma suerte, con el paso del tiempo.

Emiliano Martínez, guardameta argentino del Aston Villa, discute con un árbitro en la Premier League Getty Images

Al minuto 36, su compatriota argentino, Enzo Fernández, marcó una verdadera 'joya'. El mediocampista armó una buena acción colectiva, se mostró para recibir en la media luna, controló y remató a la perfección, anotando el 2-0 parcial, en lo que fue triunfo 3-0 de Chelsea. La gran jugada ha sido catalogada como uno de los mejores tantos de esta jornada.

¡UNA LOCURA LO QUE ESTÁ JUGANDO ENZO! Pared, derechazo letal y llamada de gol 📞⚽



📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus pic.twitter.com/xTlFxNScbJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024