Luis Díaz y las varias razones por las que no terminó jugando para el Barcelona

Actualmente, Luis Díaz goza de un gran presente en el Liverpool.El colombiano, gracias a sus grandes actuaciones y buen fútbol, ha logrado ganarse un espacio en el corazón de los hinchas, además de tener la confianza de Jürgen Klopp en su totalidad.

Sin embargo, esta historia pudo haber cambiado, pues es bien sabido que el guajiro interesó en su momento al Barcelona, en su etapa como jugador del Porto. No obstante, su fichaje no se terminó dando y ahora, Bojan Krkić, padre del exjugador de fútbol con el que comparte el mismo nombre y quien hacía parte del grupo de scouting del cuadro 'culé', reveló detalles inéditos del por qué no terminó llegando 'Lucho' al equipo catalán.

“Luis Díaz tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene dribling, tiene gol, tiene todo. Pero si te fijas, no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Esto le pasó en Porto. Es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”, fueron las palabras con las que Bojan describió a Luis Díaz en charla con la 'Cadena Ser'.

Luis Díaz, jugador del Liverpool Foto: Liverpool

Bien es sabido que el extremo izquierdo que ahora destaca en Liverpool es gran fan del Barcelona y según varias versiones de prensa, su sueño sería jugar, así sea cinco minutos con la camiseta 'blaugrana', cosa que se pudo haber dado. Sin embargo, para Krkic, el 'cafetero' simplemente vive del pasado.

Pese a lo mencionado por Bojan anteriormente, él sabe que uno de sus sueños es jugar en el Barcelona, aunque esté jugando actualmente el el Liverpool.

“Luis Díaz es un tipo que su sueño sería jugar en el Barça. Está en el Liverpool, es un profesional y está encantado de jugar ahí. Pero si le dices, ¿Cuál sería tu sueño antes de retirarte? Jugar en el Barça”, de esta manera terminó la intervención de Bojan Krkić.

Jürgen Klopp, encantado con Luis Díaz

Jurgen Klopp junto a Luis Díaz. Foto: AFP

Recientemente, Luis Díaz supo ser una de las grandes estrellas del Liverpool en partido contra el Manchester City. Tras el encuentro, Jürgen Klopp, estratega del cuadro 'red', habló sobre su destacado atacante.

“La forma en que jugamos hoy en el mediocampo fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador; para ser honesto, pudimos hacer eso contra ellos. Ves una situación en la que Luis Díaz contra Kyle Walker, quien es oficialmente el jugador más rápido en la Premier League, creo que dijeron eso recientemente, y Rodri y él pudo salir de eso ¡Es absolutamente increíble!”, destacó en director técnico.