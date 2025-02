Luis Fernando Muriel se destapó y confesó los equipos de Colombia en los que jugaría

Luis Fernando Muriel se alista para una nueva temporada con el Orlando City en la Major League Soccer. Pero mientras llega ese momento de volver a la competencia con su club, el delantero atlanticense se refirió a varios temas puntuales, como por ejemplo, del crecimiento de la MLS, de sus objetivos y cómo espera ayudar a su escuadra desde el término de los goles.

Sin embargo, la respuesta que llamó más la atención es cuando le consultaron si regresaría en algún momento al fútbol colombiano. Muriel Fruto se destapó y confesó los equipos en lo que jugaría en un futuro cercano: uno pertenece al departamento en el cual nació, y el otro, en el que ya tuvo un paso en sus inicios deportivos.

"Siento que me queda mucho. Uno empieza a ver, de todos modos, posibilidades. Nunca me he cerrado, he manifestado varias veces que quiero jugar en Colombia nuevamente. Tengo dos equipos que llevo en el corazón: el del Deportivo Cali nuevamente, y la del Junior, porque es el equipo con el que crecí. Pero aún me quedan dos años de contrato acá, así que ya habrá tiempo", fueron las palabras de Muriel en charla con el diario 'Olé'.

El de Santo Tomás, municipio en el departamento del Atlántico, hizo parte del empate 2-2 de su club sobre el Inter Miami, el viernes anterior, en duelo de preparación.

El deportista, de 33 años, ingresó en la segunda parte en el Raymond James Stadium en un encuentro que estuvo marcado por el estreno de Nicolás Rodríguez.

Luis Muriel, con el Orlando City. /AFP