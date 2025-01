Luis Javier Suárez, el goleador que "vale solo 40 millones de euros" y que enamora en Almería

Luis Javier Suárez es el hombre de moda en el Almería, el goleador que tiene soñando al club y a sus hinchas. El samario fue la gran figura de su equipo en la eliminatoria de la Copa del Rey contra Sevilla, al marcar triplete en el 4-1 final y así seguir en carrera en dicho campeonato.

Y es que en lo que va corrido de la temporada en España, Suárez Charris acumula un total de 19 'gritos sagrados' en 22 partidos disputados. En Almería recuperó su tono de 'killer' tras su paso por el Olympique de Marsella, además la confianza de su entrenador, Joan Francesc Ferrer Sicilia, mejor conocido como Rubi, fue importante para que Luis Javier sea el más cotizado y aclamado en la segunda división 'ibérica'. Los medios en España no paran de dedicarle portadas por su labor y hasta se preguntan, que pese a estar 'on fire' con el gol, solo valga 40 millones de euros. ¡Toda una ganga!

Así precisamente titula, este domingo 5 de enero, el diario 'La Voz de Almería': "¿Y este jefe solo vale 40 millones?", haciendo alarde a la cuota goleadora del oriundo de Santa Marta, que a sus 27 años, es el mejor "delantero de la Segunda con mucha diferencia".

Luis Javier Suárez con el Almería en la Copa del Rey. Quality Sport Images/Getty Images

"Está en la edad perfecta (27 años), ha dejado atrás la grave lesión de peroné, se ha convertido en un líder dentro del vestuario, Rubi le ve como 'mejor compañero', vuelve locos a sus rivales. Dos tripletes (Racing de Ferrol y Sevilla), para esos 19 zarpados y una calidad que solo la tienen los grandes de Primera", se leyó en parte del artículo en el tabloide anteriormente citado.

Jornada tras jornada en la segunda de España, el artillero samario no para de inflar las redes contrarias, al punto que ahora se cuestionan en la 'Madre Patria', que la noticia sería el día que no marque. Luis Javier ha mostrado compromiso con el Almería, al que quiere devolver a primera. No piensa en irse, dicen en 'La Voz de Almería' antes de cumplir su gran objetivo.

Suárez Charris demostró su olfato goleador contra el Sevilla y ahora va por más. El siguiente reto que se presenta en el calendario para su escuadra es frente al Córdoba, el domingo 12 de enero, a las 6:00 de la mañana, en horario de Colombia; partido en el que espera continuar en su 'modo killer', en celebrar.

