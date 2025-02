¿Miedo a James Rodríguez? Periodista mexicano calentó partido América vs. León, de Liga MX

León, equipo en el que es figura James Rodríguez , marcha invicto en lo más alto de la tabla de la Liga MX y deberá visitar al América de Ciudad de México, segundo en la clasificación, el miércoles 19 de febrero a las 8 de la noche en el choque más llamativo de la octava fecha, pues la diferencia entre ambos es de tan solo 3 puntos.

En consecuencia, todas las miradas están encima del encuentro y las polémicas han surgido en la antesala, como el incremento en el precio de las boletas , ya que la presencia del volante colombiano en el club ‘esmeralda’ se constituye en el principal atractivo del evento y los dirigentes ‘americanistas’ no quieren dejar pasar la oportunidad para tener una buena recaudación.

Por otra parte, los medios más importantes de la capital ‘azteca’ no paran de hablar del compromiso y de ver con asombro el desempeño del León, que desde que llegó James ha cumplido una campaña inmejorable , ya que siempre juega con estadio lleno y lleva 7 triunfos, un empate y ninguna derrota.

En ese sentido, el cuadro verde es mirado con cierto respeto, aunque no por todos los profesionales del micrófono, pues hay voces de la prensa que consideran que el América es superior, pese a que la tabla dice lo contrario.

Incluso, hay quien cree que Rodríguez no es suficiente para que el León se pare de igual a igual con el poderoso América, el equipo más grande de ese país.

Periodista mexicano, sin “miedo” a León y James Rodríguez

El comentarista en cuestión es Álvaro Morales, que suele emitir polémicas opiniones y que en esta oportunidad defendió a capa y espada al América en demérito de León.

“¿América debe temerle a León? No, en lo absoluto. Su derrota contra el Necaxa es circunstancial. América es la ofensiva más peligrosa de este certamen y si el León quiere confiarse de eso, adelante. Pero nadie debe confiarse del América”, apuntó a modo de introducción.

Y argumentó que el peso de James no es suficiente para contrarrestar el del bando de la capital: “América va a llegar herido, pero América hombre a hombre sigue siendo superior, incluso con James Rodríguez en el León”.

Finalmente, dijo no tener pánico por lo que pueda presentar el bando ‘esmeralda’: “América, el amo y señor del fútbol mexicano, no le tiene miedo a absolutamente a nadie. He dicho”.

El choque tendrá amplia presencia colombiana si se tiene en cuenta que el América actúa el lateral Cristian Borja y que en León, además de Rodríguez, están el delantero Steven Mendoza, el extremo Édgar Guerra y el defensa Stiven Barreiro.