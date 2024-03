Miguel Ángel Borja, tras superar los 200 goles: "Quería festejar acá en el Monumental"

El colombiano Miguel Ángel Borja sigue deslumbrando con su talento en Argentina. El goleador se ha ganado el corazón de los hinchas de River Plate, gracias a sus actuaciones en cancha. El cordobés se ubica en la primera casilla de la tabla de goleadores con nueve tantos. Este miércoles marcó un doblete contra Independiente Rivadavia, y superó los 200 goles en su carrera profesional.

Miguel Ángel Borja, alcanzó un hito significativo en su carrera profesional al anotar su gol número 200. La celebración fue especial, con la camiseta de River Plate que llevaba la inscripción "200 pepinelis".

Después del encuentro, Miguel Ángel Borja concedió una entrevista a los reporteros de TNT Sports. Durante la breve conversación, Miguel confirmó haber alcanzado la cifra de 200 goles contra Talleres. También explicó el motivo detrás de su celebración, que ocurrió casi cuatro días después del partido.

“En realidad, el partido anterior ya había llegado a los 200. Pero quise sacar la camiseta acá en el Monumental para que fuera más especial.

Muy contento y feliz, esperamos seguir por esa senda”, dijo el colombiano.

Por otro lado hablo de su nueva celebración, aclarando que es por su amigo José Chunga, arquero de Independiente Medellín que esta pasando por una grave lesión:

"Sí, para mi amigo José Chunga, que esta pasando un momento de prueba, está lesionado, es mi hermano en cristo y por eso le dediqué el gol. En el partido pasado, me besé la rodilla derecha y me dijo que no era la derecha, que era la izquierda. Por eso aproveché para mandarle un saludo a él y decirle que lo tengo en mi corazón" dijo el colombiano.

Así se dividen los 200 goles de la carrera profesional de Miguel Ángel Borja:

Miguel Ángel Borja ha anotado en nueve equipos diferentes y en varias categorías de la Selección Colombia. Su mayor número de goles lo registró con el Junior de Barranquilla, con 51, mientras que su cifra más baja fue en Olimpo, con solo tres tantos.

En Colombia:



Cortuluá - 32

La Equidad - 4

Independiente Santa Fe - 10

Atlético Nacional -17

Junior de Barranquilla - 51

En Argentina:



Olimpo - 3

River Plate - 33

En Brasil:



Palmeira - 36

Gremio - 5

En Selección Colombia y Sub-20 : 11

¿Cuál es el próximo partido de River Plate?

El conjunto 'millonario' se enfrentará con Independiente en condición de visitante el sábado 9 de marzo a las 5:15 p.m. (hora colombiana). Este partido lleno de emociones será transmitido EN VIVO, por Star+.