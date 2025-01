¿Miguel Borja sigue en River Plate? El delantero colombiano reveló sus planes

Uno de los jugadores que ha sonado en el mercado de fichajes es Miguel Borja , quien a pesar de haber gozado de un buen nivel en River Plate, no se salvó de las críticas y por eso algunos equipos lo han buscado. El principal interesado es el Culumbus Crew, equipo de la MLS, sin embargo, desde Argentina aseguran que no hay llegado una oferta formal.

"Pese al fuerte interés por el atacante, que en la temporada pasada logró convertirse en el jugador con más goles en competencia de clubes de Conmebol, todavía no se formalizó ninguna oferta por sus servicios y por ahora su futuro parece seguir en Núñez, aunque su cláusula de recisión disminuyó a 4.000.000 de dólares en enero, un monto accesible para cualquier institución poderosa del continente y para la escuadra americana", reveló de entrada el portal 'TyC Sports'.

El medio argentino contó a Borja le podría interesar una oferte del Columbus, por la presencia de otro jugador con pasado reciente en el 'millonario'. "Dentro del equipo de la MLS dice presente un ex-River de gran relación con Borja como lo es Andrés Marcelo Herrera, quien dejó Núñez a préstamo hasta junio de 2025, con un cargo de 300.000 dólares y una opción de compra de 1.200.000USD, más una plusvalía del 40%", añadieron.

Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate, se lamenta por un fallo en la Liga Argentina Getty Images

Ahora bien, Borja fue abordado en Barranquilla, en sus días de vacaciones y entregó algunas declaraciones. La primera fue su balance sobre el hecho de tener que adaptarse al cambio de técnico. De pasar de Martín Demichelis a Marcelo Gallardo. "Son lindos retos que uno tiene que asumir, eso lo va fortaleciendo y mejorando a uno en varios aspectos", fue su impresión.

Luego, Borja se refirió al combinado 'tricolor', dónde no ha sido uno de los fijos de Néstor Lorenzo. "La Selección Colombia siempre me ha dejado las puertas abiertas. Lo que está haciendo el técnico es muy bueno y hay que aceptarlo".

Por último, del delantero colombiano dejó en claro que no está en sus planes dejar al equipo de la banda cruzada. "Mi familia se siente a gusto en Argentina y lo lindo y especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso es algo que me gusta. Me quiero quedar en River por mucho tiempo", concluyó.

Solo queda esperar si River le da continuidad o si escucha ofertas para recibir dinero a cambio. Gallardo siempre ha mostrado un cariño por Borja y pareciera que lo quiere dentro del proyecto en 2025.