Miguel Borja y el grande de Argentina que lo llamó antes que River Plate: destapó un secreto

Miguel Borja viene siendo una de las piezas que más destaca en River Plate.Si bien solo pudo estar 24 minutos en el más reciente Superclásico argentino, partido que finalizó con un marcador de 1-1, debido a una molestia muscular, el colombiano se mantiene firme en la lucha por la titularidad a punta de varias goles.

De hecho, semanas atrás, el propio director técnico del cuadro 'millonarios', Martín Demichelis, aseguró que Bora es el mejor delantero centro del fútbol argentino, alegrándose por tenerlo en el plantel. "Es el mejor nueve del fútbol argentino. No se puede relajar porque el fútbol argentino es muy complicado, te puede ganar cualquiera. Me pone muy feliz que esté pasando por este momento porque lo esperaba, luchó, se sacrificó para esto y por eso nosotros queríamos que se quede", destacó en su momento 'Micho'.

Sin embargo, el cordobés pudo haber hecho lo propio en el máximo rival de su actual equipo: Boca Juniors, pues en el año 2021, cuando Miguel Ángel Russo dirigía a los 'xeneizes', estuvo tentado a ficharlo.

“No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre (…) Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más hablo con los futbolistas cuando esté todo terminado”, aseguró el entrenador en aquel momento, confirmando las intenciones que hubo por hacerse con los servicios de Miguel Borja, en aquel momento.

Pues bien, bajo todo este panorama, el delantero nacido en Tierralta, Córdoba, se le abrió un espacio para aclarar esta situación en charla con uno de los más reconocidos barberos de futbolistas conocido como Yaca, quien pidió al jugador de River Plate ahondar en este tema.

"Son momentos en los que uno toma decisiones y la decisión familiar fue permanecer en Junior", fueron las palabras con las que el atacante argumentó su 'no' a Boca Juniors en aquel momento.

Más declaraciones de Miguel Borja en charla con Yaca

Miguel Ángel Borja marcó triplete con River Plate frente a Vélez. @RiverPlate

Además de aclarar la razón por la que no terminó llegando a Boca Juniors, Miguel Borja fue preguntado sobre cuales compañeros de equipo se llevaría siempre para jugar un partido de fútbol 5 y que no les pudiera ganar nadie.

De esta manera, entrego su '5 ideal'. "El arquero Franco Armani y el chileno Díaz, ellos para que me defiendan. Después con Nacho (Fernández) para que me genere y Herrera para que tire buenos centros".

Claramente, él no se iba a perder la 'recocha' futbolera y también se integró al equipo. "¿El quinto? Yo como técnico puedo jugar también", destacó entre varias risas.