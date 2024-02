Miguel Borja y las flores que le echó el técnico de River Plate: lo dejó por las nubes

Miguel Borja ha encontrado forma desde que inició esta temporada. Recientemente, logró marcar un importante triplete contra Vélez Sarsfield, por la Copa de la Liga del Fútbol de Argentina y ha sabido responder a la confianza entregada por su técnico, Martín Demichelis, desde que el venezolano decidió darle el adiós a River Plate.

Desde pretemporada, el colombiano viene 'dulce' con el gol y a partir de que se dio inicio a las competiciones locales, no ha habido rival al que haya perdonado, razón por la cual 'Micho' lo tiene como su delantero centro predilecto para afrontar esta nueva temporada de retos.

"Es el mejor nueve del fútbol argentino. No se puede relajar porque el fútbol argentino es muy complicado, te puede ganar cualquiera. Me pone muy feliz que esté pasando por este momento porque lo esperaba, luchó, se sacrificó para esto y por eso nosotros queríamos que se quede", resaltó muy emocionado por el rendimiento de su dirigido Martín Demichelis.

Por otro lado, el estratega asegura que espera que mantenga el ritmo, pues sus goles, claramente, serán sinónimo de alegría tanto para él, como para le hinchada 'millonaria'. "Ahí están los frutos de un trabajo que invierte a diario. Ojalá nos dé muchos más goles porque lo necesitamos" , terminó por cerrar el entrenador argentino.

Esta cuota goleadora que está presentando Borja viene siendo anunciada por él mismo, pues desde que se enfrentó al Pachuca en los partidos preparatorios de pretemporada, aseguraba que el inicio de campaña iba a ser bueno para tanto para él, como para el equipo y por ahora, no han defraudado sus declaraciones.

"Vengo trabajando bien, he sido consciente de lo que tenemos por delante. Siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solo a mí sino en lo colectivo. Desde que llegué siempre pensé en que venía a River a ser historia", fue lo que dijo en aquel momento el 'colibri'.

¿Cómo le ha ido a Miguel Ángel Borja desde su llegada a River Plate?

Miguel Ángel Borja marcó triplete con River Plate frente a Vélez en el fútbol de Argentina. @RiverPlate

El 'amigo de Dios', como lo conocen en Argentina, ha tenido que competir en varias ocasiones por un puesto como delantero centro. De hecho, esto viene siendo cuestionado por parte de la hinchada y más desde el inicio de esta Copa de la Liga en donde el colombiano se ha mantenido muy cercano a las redes rivales.

Pese a ello, el cordobés ha sabido mantenerse vigente a lo largo de su estancia en River Plate y ya cuenta con 64 partidos defendiendo a los 'millonarios', 28 goles y tres asistencias.