🔴 Minnesota United vs. LAFC, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez

El colombiano sacó un impresionante remate, que por poco termina en el empate de los locales; iba a ser un golazo.
- 04:41 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC43' ⏱️ l ¡ERA EL GOL DE JAMES!
- 04:40 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC40' ⏱️ l ¡Faltan cinco minutos!
A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, el cuadro del colombiano se le acaba el tiempo para igualar el juego, antes del entretiempo.
- 04:33 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC30' ⏱️ l ¡Media hora de juego!
Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro lo gana parcialmente los visitantes.
- 04:24 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC27' ⏱️ l ¡Era el primero!
Al conjunto del colombiano le sacaron el empate en la línea. Todo, tras un gran centro de tiro de esquina, de James.
- 04:19 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC20' ⏱️ l ¡James es protagonista!
Pese a ir abajo del marcador; el colombiano es influyente en el juego, participando con pases y conexiones en el campo.
- 04:14 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC15' ⏱️ l ¡Primer cuarto de hora!
Tras quince minutos de juego, el encuentro lo gana parcialmente la visita.
- 04:09 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC9' ⏱️ l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
David Martínez aprovechó una desatención defensiva de los locales y selló el 1-0 para la visita.
- 04:06 p. m. - MINNESOTA 0-0 LAFC3' ⏱️ l ¡James la puso como con la 'mano'!
El colombiano empieza a mostrar sus primeras pinceladas, con un gran centro, que no terminó en buen puerto. Pero su zurda ya empieza a generar peligro.
- 03:58 p. m. - MINNESOTA 0-0 LAFC¡Empezó el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.
- 03:56 p. m. - ¡Salen los jugadores al campo!
Acompañados de la terna arbitral; jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.
- 03:47 p. m. - ¡JAMES YA ENTRA EN CALOR!
- 03:23 p. m. - ¡Así formará LAFC!
The Starting XI for #MINvLAFC#LAFC | @BMO_US pic.twitter.com/i8bkcuvQ8Y— LAFC (@LAFC) April 25, 2026
- 03:22 p. m. - ¡El campo está más que listo!
- 03:22 p. m. - ¡Se siente la previa a las afueras del estadio!
The kids (and the mascots) are marching in. Representatives from @MNWonderwall helped us celebrate our annual kids game with their first Kids March to the Match! pic.twitter.com/0migNYZeJN— Minnesota United FC (@MNUFC) April 25, 2026
- 03:21 p. m. - ¡JAMES TITULAAAAR!
The stars, aligned@AllianzLife | #MNUFC pic.twitter.com/YMsmc0pVm6— Minnesota United FC (@MNUFC) April 25, 2026
- 03:21 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Minnesota United y LAFC, correspondiente a la MLS.
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