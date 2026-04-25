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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Minnesota United vs. LAFC, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez
EN VIVO

🔴 Minnesota United vs. LAFC, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez

Con el colombiano de titular, Minnesota busca hacer respetar su casa, sumando tres puntos importantes para escalar posiciones en la MLS de Estados Unidos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps
AFP
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  • 04:41 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    43' ⏱️ l ¡ERA EL GOL DE JAMES!

    El colombiano sacó un impresionante remate, que por poco termina en el empate de los locales; iba a ser un golazo.

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  • 04:40 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    40' ⏱️ l ¡Faltan cinco minutos!

    A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, el cuadro del colombiano se le acaba el tiempo para igualar el juego, antes del entretiempo.

  • 04:33 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    30' ⏱️ l ¡Media hora de juego!

    Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro lo gana parcialmente los visitantes.

  • 04:24 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    27' ⏱️ l ¡Era el primero!

    Al conjunto del colombiano le sacaron el empate en la línea. Todo, tras un gran centro de tiro de esquina, de James.

  • 04:19 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    20' ⏱️ l ¡James es protagonista!

    Pese a ir abajo del marcador; el colombiano es influyente en el juego, participando con pases y conexiones en el campo.

  • 04:14 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    15' ⏱️ l ¡Primer cuarto de hora!

    Tras quince minutos de juego, el encuentro lo gana parcialmente la visita.

  • 04:09 p. m. - MINNESOTA 0-1 LAFC
    9' ⏱️ l GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

    David Martínez aprovechó una desatención defensiva de los locales y selló el 1-0 para la visita.

  • 04:06 p. m. - MINNESOTA 0-0 LAFC
    3' ⏱️ l ¡James la puso como con la 'mano'!

    El colombiano empieza a mostrar sus primeras pinceladas, con un gran centro, que no terminó en buen puerto. Pero su zurda ya empieza a generar peligro.

  • 03:58 p. m. - MINNESOTA 0-0 LAFC
    ¡Empezó el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.

  • 03:56 p. m. - ¡Salen los jugadores al campo!

    Acompañados de la terna arbitral; jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.

  • 03:47 p. m. - ¡JAMES YA ENTRA EN CALOR!

  • 03:23 p. m. - ¡Así formará LAFC!

  • 03:22 p. m. - ¡El campo está más que listo!

  • 03:22 p. m. - ¡Se siente la previa a las afueras del estadio!

  • 03:21 p. m. - ¡JAMES TITULAAAAR!

  • 03:21 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Minnesota United y LAFC, correspondiente a la MLS.

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